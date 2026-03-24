Подтверждение инвалидности ветеранов: в Украине работает новая система

Бывшие военнослужащие, которые получили группу инвалидности на войне и должны переподтверждать ее каждые несколько лет, могут сделать это дистанционно, находясь за рубежом. Украина имеет межгосударственные соглашения с несколькими странами. В этих странах такие граждане имеют право пройти обследование, результаты которого перешлют в Украину.

Читайте также:

Военные с инвалидностью после МСЭК

Военнослужащие, которые во время боевых действий или военной службы получили такие ранения, травмы и др., что у них установили определенную группу инвалидности, имеют право уволиться из рядов Вооруженных сил Украины по состоянию здоровья. Также они могут претендовать на получение единовременной государственной помощи и военной пенсии.

К юристам обратился гражданин, отчим которого, получив группу инвалидности еще во время АТО в 2014 году, через каждые три года переподтверждал инвалидность на МСЭК. Мужчина поинтересовался, что делать после ликвидации этой системы, в частности, в ситуации, когда отчим находится за границей.

Юристы объяснили, что с 1 января 2025 года в Украине внедрена новая система, оценивание повседневного функционирования. Для этой системы неважно, где находится тот или иной гражданин.

В каких странах можно пройти дистанционное оценивание

Так, адвокат Юрий Айвазян отметил: "Украинцы, которые временно или постоянно находятся за пределами страны, могут пройти оценку повседневного функционирования, если у них есть признаки устойчивых или необратимых нарушений здоровья. Это право сохраняется независимо от места пребывания человека".

Адвокат пояснил, что в нескольких европейских странах с Украиной существуют соответствующие договоренности. Айвазян отметил: "Для украинцев, которые находятся в странах, с которыми Украина имеет действующие международные договоры в сфере социального обеспечения и желают получать выплаты в стране проживания, предусмотрена упрощенная процедура обмена медицинскими документами. Это позволяет пройти оценивание повседневного функционирования дистанционно".

В перечень таких стран, подчеркнул юрист, входит около десяти стран. Это, в частности, Болгария, Эстония, Испания, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Словакия, Чехия, Эстония.

Напомним, мы ранее писали о том, что экс-военный не потеряет инвалидность, если пойдет на работу.

Бывший военнослужащий, который получил группу инвалидности во время военной службы, имеет право на получение специальной пенсии. При этом, подчеркнули юристы, он может официально устроиться на работу. На получение пенсии и возможный пересмотр группы инвалидности это никоим образом не повлияет.

Добавим, мы сообщали о том, куда обращаться за помощью и выплатой военным, которые получить инвалидность.

Военнослужащим, чья служба в составе Вооруженных сил Украины завершилась инвалидностью, государство должно выплатить единовременную компенсацию. Для получения военный должен подать заявление в уполномоченное подразделение госорганов.