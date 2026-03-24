Підтвердження інвалідності ветеранів: в Україні працює нова система

Колишні військовослужбовці, які отримали групу інвалідності на війні і мусять перепідтверджувати її кожні кілька років, можуть зробити це дистанційно, перебуваючи за кордоном. Україна має міждержавні угоди із кількома країнами. У цих країнах такі громадяни мають право пройти обстеження, результати якого перешлють в Україну.

Читайте також:

Військові з інвалідністю після МСЕК

Військовослужбовці, які під час бойових дій чи військової служби зазнали таких поранень, травм та ін., що у них встановили певну групу інвалідності, мають право звільнитися з лав Збройних сил України за станом здоров’я. Також вони можуть претендувати на отримання одноразової державної допомоги та військової пенсії.

До юристів звернувся громадянин, вітчим якого, отримавши групу інвалідності ще під час АТО в 2014 року,через кожні три роки перепідтверджував інвалідність на МСЕК. Чоловік поцікавився, що робити після ліквідації цієї системи, зокрема, у ситуації, коли вітчим перебуває за кордоном.

Юристи пояснили, що З 1 січня 2025 року в Україні впроваджено нову систему, оцінювання повсякденного функціонування. Для цієї системи неважливо, де перебуває той чи інший громадянин.

В яких країнах можна пройти дистанційне оцінювання

Так, адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Українці, які тимчасово або постійно перебувають за межами країни, можуть пройти оцінювання повсякденного функціонування, якщо в них є ознаки стійких або необоротних порушень здоров’я. Це право зберігається незалежно від місця перебування людини".

Адвокат пояснив, що у кількох європейських країнах з Україною існують відповідні домовленості. Айвазян зазначив: "Для українців, які перебувають у країнах, з якими Україна має чинні міжнародні договори у сфері соціального забезпечення та бажають отримувати виплати в країні проживання, передбачено спрощену процедуру обміну медичними документами. Це дає змогу пройти оцінювання повсякденного функціонування дистанційно".

До переліку таких країн, підкреслив юрист, входить близько десяти країн. Це, зокрема, Болгарія, Естонія, Іспанія, Латвія, Литва, Польща, Португалія, Словаччина, Чехія.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що ексвійськовий не втратить інвалідність, якщо піде на роботу.

Колишній військовослужбовець, який отримав групу інвалідності під час військової служби, має право на отримання спеціальної пенсії. При цьому, наголосили юристи, він може офіційно влаштуватися на роботу. На отримання пенсії і можливий перегляд групи інвалідності це жодним чином не вплине.

Додамо, ми повідомляли про те, куди звертатися за допомогою і виплатою військовим, які отримати інвалідність.

Військовослужбовцям, чия служба у складі Збройних сил України завершилася інвалідністю, держава має виплатити одноразову компенсацію. Для отримання військовий має подати заяву до уповноваженого підрозділу держорганів.