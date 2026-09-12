Украинские подростки могут выезжать за границу без родителей

Подросток во время путешествия. Фото иллюстративное: Укринформ

Украинцы в возрасте до 16 лет могут выезжать за границу только в сопровождении взрослых. После 16 лет подростки имеют право самостоятельно пересекать границу, однако юношам необходимо иметь загранпаспорт и военную книжку с актуальными данными о прохождении военной службы.

Об этом в комментарии Факты ICTV сообщила адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко, передает Новини.LIVE.

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Какие документы нужны юношам 16–17 лет

По словам адвоката, 16–17-летние юноши могут выезжать из Украины без родителей, поскольку правила ограничения выезда касаются мужчин призывного возраста от 18 лет.

В то же время юноши должны встать на воинский учет. На границе они должны предъявить призывной билет с актуальными данными и отметкой о нахождении на учете. Также необходим загранпаспорт.

Анищенко советует перед поездкой установить приложение "Резерв+". По ее словам, на границе могут проверить информацию о юноше в системе "Оберег". Перед поездкой стоит проверить свои данные и убедиться в отсутствии розыска и нарушений.