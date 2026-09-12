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Головна Мобілізація Подорож за кордон: чи можуть підлітки виїхати без батьків

Подорож за кордон: чи можуть підлітки виїхати без батьків

Ua ru
12 вересня 2026 07:30
Українські підлітки можуть подорожувати за кордон без батьків
Підліток під час подорожі. Фото ілюстративне: Укрінформ

Українці до 16 років можуть виїжджати за кордон лише у супроводі дорослих. Після 16 років підлітки мають право самостійно перетинати кордон, однак юнакам потрібно мати закордонний паспорт і приписне зі свіжими даними про перебування на військовому обліку.

Про це в коментарі Факти ICTV повідомила адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко, передає Новини.LIVE.

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Які документи потрібні юнакам 16–17 років

За словами адвокатки, 16–17-річні юнаки можуть виїжджати з України без батьків, оскільки правила обмеження виїзду стосуються чоловіків призовного віку від 18 років.

Водночас юнаки мають стати на військовий облік. На кордоні вони повинні показати приписне зі свіжими відомостями та позначкою про перебування на обліку. Також потрібен закордонний паспорт.

Аніщенко радить перед поїздкою встановити застосунок "Резерв+". За її словами, на кордоні можуть перевірити інформацію про юнака в системі "Оберіг". Перед подорожжю варто перевірити свої дані та переконатися у відсутності розшуку і порушень.

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Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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