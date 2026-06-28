Поиск ТЦК можно отменить через "Резерв+": как работает эта функция

Приложение "Резерв+" с уведомлением о нарушении воинского учета. Фото: Новини.LIVE

Территориальный центр комплектования имеет право объявлять лиц, нарушивших правила воинского учета, в розыск. Снять себя с розыска можно удаленно, через приложение «Резерв+». Однако в некоторых случаях все же придется обратиться в ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Санкции ТЦК

Территориальные центры комплектования контролируют процесс воинского учета в Украине. К нарушителям этого процесса они могут применять различные санкции.

Первой из них является административное взыскание. Это штраф, базовый размер которого в период чрезвычайного положения составляет 17 тысяч гривен.

Следующая санкция налагается ТЦК в случае, если гражданин не уплатил штраф в установленные законом сроки. Эта санкция заключается в объявлении гражданина в розыск.

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Функция в "Резерв+"

К юристам обратился гражданин, который ранее был объявлен в розыск. Мужчина поинтересовался, можно ли сняться с розыска удаленно.

Юристы заверили гражданина, что это возможно благодаря приложению «Резерв+». Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "В приложении "Резерв+" появилась функция "Исправить данные онлайн", которая позволяет подать запрос на проверку законности розыска без личного визита в ТЦК. Это самый быстрый и самый безопасный способ".

Дерій отметил, что не всегда дистанционный вариант может привести к положительному результату, и объяснил, что делать в таком случае: "Если дистанционные методы не сработали, можете явиться в ТЦК лично. Имейте при себе паспорт, электронный ВУД, в котором указано о бронировании или отсрочке (если они есть)".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что юрист назвал лучший способ проверить себя на предмет розыска ТЦК.

Если военнообязанного гражданина объявили в розыск, он может быть задержан группой оповещения ТЦК. Чтобы не попасть в такие неприятные ситуации, нужно для начала выяснить, имеется ли сам факт объявления в розыск. Юристы объяснили, как это сделать проще всего.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что отменить розыск ТЦК можно через три месяца после его объявления.

Территориальный центр комплектования объявляет в розыск нарушителей правил воинского учета. Розыск должен длиться три месяца со дня объявления. В дальнейшем гражданин имеет право инициировать закрытие дела о розыске.