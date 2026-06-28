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Головна Мобілізація Розшук ТЦК можна скасувати через "Резерв+": як працює функція

Розшук ТЦК можна скасувати через "Резерв+": як працює функція

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 12:20
Розшук ТЦК можна скасувати через “Резерв+”: як працює функція
Застосунок "Резерв+" з повідомленням про порушення військового обліку. Фото: Новини.LIVE

Територіальний центр комплектування має право оголошувати порушників військового обліку у розшук. Знятися з розшуку можна дистанційно, через застосунок "Резерв+". Але у деяких випадках все-таки доведеться іти в ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Санкції ТЦК

Територіальні центри комплектування контролюють процес військового обліку в Україні. До порушників цього процесу вони можуть застосовувати різноманітні санкції.

Першою з таких є адміністративне стягнення. Це штраф, базовий розмір якого під час особливого періоду становить 17 тисяч гривень.

Наступна санкція накладається ТЦК у випадку, якщо громадянин не сплатив штраф у визначені законом часові рамки. Цією санкцією є оголошення громадянина у розшук.

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Функція в "Резерв+"

До юристів звернувся громадянин, який раніше був оголошений у розшук. Чоловік поцікавився, чи можна знятися з розшуку дистанційно.

Юристи запевнили громадянина, що це можливо завдяки застосунку "Резерв+". Юрист Владислав Дерій підкреслив: застосунку "Резерв+" з'явилася функція "Виправити дані онлайн", яка дозволяє подати запит на перевірку законності розшуку без особистого візиту до ТЦК. Це найшвидший і найбезпечніший шлях".

Дерій зазначив, що не завжди дистанційний варіант може призвести до позитивного результату, і пояснив, що робити у такому випадку: "Якщо дистанційні методи не спрацювали, можете з'явитися до ТЦК особисто. Майте при собі паспорт, е-ВОД в якому вказано про бронювання чи відстрочку (якщо вони є)".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що юрист назвав найкращий спосіб перевірки себе на предмет розшуку ТЦК.

Якщо військовозобов’язаного громадянина оголосили у розшук, він може бути затриманий групою оповіщення ТЦК. Для того, аби не втрапити у такі неприємні ситуації, потрібно для початку дізнатися, чи є сам факт оголошення у розшук. Юристи пояснили, як це зробити найпростіше.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що скасувати розшук ТЦК можна через три місяці після його оголошення.

Територіальний центр комплектування оголошує у розшук порушників правил військового обліку. Розшук має тривати три місяці після дня оголошення. Надалі громадянин має право ініціювати закриття справи про розшук.

ТЦК та СП розшук Резерв+
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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