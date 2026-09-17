Отображается статус розыска по СОЧ: как обновить данные в базах Национальной полиции

Военнослужащий ВСУ. Фото: REUTERS/Анатолий Степанов

Даже после легального перевода в другую часть военнослужащие сталкиваются с проблемой: в полицейской базе "Армор" они по-прежнему числятся в розыске за самовольное оставление части. Отменить этот статус можно и без суда с помощью адвокатских запросов в ВСП и Нацполицию.

Об этом сообщил юрист Вячеслав Кирда, передает Новин.LIVE.

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Почему статус СОЧ остается активным

Военнослужащий, самовольно покинувший БЗВП, уже в конце мая урегулировал свое положение и присоединился к другой бригаде. На новом месте он служит более трех месяцев и даже получил форму № 5. Военная служба правопорядка (ВСП) прекратила розыск, уголовное производство по состоянию на май не открывалось. Несмотря на это, в полицейской базе за ним до сих пор висит отметка "СОЧ", что грозит безосновательным задержанием.

Юристы отмечают, что если процессуальный розыск не объявлялся, а дела нет, судебное решение для корректировки баз не требуется. Система "Армор" находится под контролем Нацполиции. Однако за актуальность данных отвечает конкретное подразделение, сотрудник которого внес запись о нарушении.

Что нужно выяснить перед очисткой базы

Чтобы решить проблему, сначала нужно собрать информацию. Необходимо установить, какой именно орган внес запись о розыске и на основании какого документа это произошло. Важно понять, как именно эту запись видит патрульный — как активный розыск или просто как закрытую историческую карточку.

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Также стоит проверить, действительно ли ВСП направляла полиции официальное уведомление о прекращении розыскных действий и не появилось ли новое уголовное производство после мая.

Как снять розыск без суда

Лучше всего выяснить детали относительно баз данных через адвокатские запросы. Их направляют в орган ВСП, который разыскивал военного, и в Национальную полицию. В этих обращениях выдвигается четкое требование, например, указать дату и основание снятия с учета и снять статус активного розыска. К запросам обязательно прилагаются форма № 5, документ от ГСВ о прекращении розыска и подтверждение зачисления в новую часть.

Юрист Вячеслав Кирда отмечает, что правовой основой для таких требований является Закон Украины "О защите персональных данных» от 1 июня 2010 года № 2297-VI. Его нормы дают гражданину право требовать исправления недостоверных персональных данных, поэтому система обязана сделать это безотлагательно.

Форма № 5 и историческая карточка правонарушителя

Наличие формы № 5 лишь подтверждает факт прохождения службы на новом месте, но этот документ не заменяет официального уведомления от ВСП. Именно из-за отсутствия такого документа от правоохранительных органов статус нарушителя часто остается активным.

Полностью удалить упоминание о СОЧ из системы можно только в том случае, если данные были внесены незаконно или по ошибке. Во всех остальных случаях запись превращается в закрытую историческую карточку, где указаны дата и причина снятия с учета. Главное — сделать так, чтобы система не выдавала полицейским никаких активных команд на задержание или принудительную доставку военнослужащего.

Новини.LIVE сообщают, что бойцы ВСУ, Нацгвардии и ДССТ имеют возможность до 20 сентября 2026 года законно вернуться из СЗЧ через приложение "Армия+". Однако упрощенное возвращение возможно исключительно для тех, кто покинул часть до 12 июня.

В то же время во время уличных проверок представители ТЦК могут выявлять лиц, находящихся в СЗЧ, с помощью полицейских баз данных, однако задерживать военнослужащих самостоятельно военкомы полномочий не имеют. Задержание и процессуальные действия в отношении таких военнослужащих относятся исключительно к компетенции Военной службы правопорядка, которой и передают выявленных нарушителей.