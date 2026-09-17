Світиться статус розшуку за СЗЧ: як оновити дані в базах Нацполіції

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Навіть після легального переведення в іншу частину військові стикаються із проблемою, що у базі поліції "Армор" вони й далі значаться у розшуку за самовільне залишення частини. Скасувати цей статус монжа й без суду за допомогою адвокатських запитів до ВСП та Нацполіції.

Про це повідомив юрист В'ячеслав Кирда, передає Новини.LIVE.

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Чому статус СЗЧ залишається активним

Військовослужбовець, який самовільно залишив БЗВП, уже наприкінці травня легалізувався через відношення та приєднався до іншої бригади. На новому місці він служить понад три місяці і навіть отримав форму № 5. Військова служба правопорядку (ВСП) припинила розшук, кримінальне провадження станом на травень не відкривали. Попри це, у поліцейській базі за ним досі висить позначка "СЗЧ", що загрожує безпідставним затриманням.

Юристи наголошують, що якщо процесуальний розшук не оголошувався, а справи немає, судове рішення для коригування баз не потрібне. Система "Армор" перебуває під контролем Нацполіції. Проте за актуальність даних відповідає конкретний підрозділ, співробітник якого вніс запис про порушення.

Що потрібно з'ясувати перед очищенням бази

Щоб розв'язати проблему, спершу треба зібрати інформацію. Необхідно встановити, який саме орган уніс запис про СЗЧ та на підставі якого документа це відбулося. Важливо зрозуміти, як саме цей запис бачить патрульний — активний розшук чи просто як закриту історичну картку.

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Також варто перевірити, чи дійсно ВСП надсилала поліції офіційне повідомлення про припинення розшукових дій і чи не з'явилося нове кримінальне провадження після травня.

Як зняти розшук без суду

Найкраще з'ясувати деталі щодо баз даних через адвокатські запити. Їх направляють до органу ВСП, який шукав військового, та до Національної поліції. У цих зверненнях висувається чітка вимога, наприклад, внести дату і підставу зняття з обліку та прибрати статус активного розшуку. До запитів обов'язково додаються форма № 5, документ від ВСП про припинення розшуку та підтвердження зарахування до нової частини.

Юрист В'ячеслав Кирда зауважує, що правовою основою для таких вимог є Закон України "Про захист персональних даних" від 1 червня 2010 року № 2297-VI. Його норми дають громадянину право вимагати виправлення недостовірних персональних даних, тому система зобов'язана зробити це невідкладно.

Форма № 5 та історична картка порушника

Наявність форми № 5 лише підтверджує факт проходження служби на новому місці, але цей папір не замінює офіційного повідомлення від ВСП. Саме через відсутність такого документа від правоохоронців статус порушника часто залишається активним.

Повністю видалити згадку про СЗЧ з системи можливо лише тоді, коли дані внесли незаконно або помилково. У всіх інших випадках запис перетворюється на закриту історичну картку, де вказані дата та причина зняття з обліку. Головне зробити так, щоб система не видавала поліцейським жодних активних команд на затримання чи примусове доставлення військовослужбовця.

Новини.LIVE інформують, що бійці ЗСУ, Нацгвардії та ДССТ мають можливість до 20 вересня 2026 року законно повернутися із СЗЧ через застосунок "Армія+". Але спрощене повернення можливе виключно для тих, якщо залишення частини сталося до 12 червня.

Водночас під час вуличних перевірок представники ТЦК можуть виявляти осіб у СЗЧ за допомогою поліцейських баз даних, проте затримувати військовослужбовців самостійно військкоми повноважень не мають. Затримання та процесуальні дії щодо таких військових належать виключно до компетенції Військової служби правопорядку, якій і передають виявлених порушників.