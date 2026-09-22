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Главная Мобилизация Поиск в "Резерв+": как учителю оформить отсрочку онлайн

Поиск в "Резерв+": как учителю оформить отсрочку онлайн

Ua ru
22 сентября 2026 15:25
Отсрочка по программе Резерв+ с красным статусом: можно ли оформить учителю
Красная лента в Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Статус "в розыске" и неоплаченный штраф в приложении «Резерв+» не являются препятствием для получения отсрочки от мобилизации. Учителя могут подавать электронный запрос на освобождение от призыва даже при наличии красной отметки в приложении и не ждать рассмотрения заявления об административном правонарушении.

Объяснение дал юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Может ли учитель оформить отсрочку, имея штраф

Военнообязанные учителя, у которых в приложении "Резерв+" есть красная отметка о нахождении в розыске или нарушении учета, не теряют права на законную отсрочку от мобилизации. В частности, это касается педагогических работников, которые только устраиваются на работу. Адвокат Юрий Айвазян разъяснил нюансы электронного оформления документов.

По словам правозащитника, если гражданин уже подал заявление об уплате штрафа, ему не нужно ждать три дня, пока его обработают. Запрос на освобождение от призыва можно отправить немедленно, ведь предварительное погашение финансовых санкций не является обязательным условием для получения отсрочки.

"Электронное оформление отсрочки предусмотрено пунктом 59 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16.05.2024 № 560 «Вопросы проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период». Этот пункт связывает оформление с подтверждением оснований государственными реестрами и не устанавливает требования сначала уплатить штраф или снять отметку о розыске", — пояснил Юрий Айвазян.

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Как оформить отсрочку учителю, находящемуся в розыске

Чтобы получить освобождение от призыва онлайн, пользователю необходимо зайти в меню "Сервисы" приложения "Резерв+", выбрать "Запрос на отсрочку" и нажать на категорию "Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования". После проверки информации и отправки запроса система начнёт автоматическую сверку. Данные, внесённые школой в АИКОМ, должны полностью совпадать с информацией Пенсионного фонда Украины относительно основного работодателя.

Снимутся ли штраф и розыск в случае одобрения отсрочки

В то же время Юрий Айвазян предупреждает, что предоставление отсрочки никоим образом не приостанавливает производство по прошлым нарушениям. Заявление об уплате штрафа будет рассмотрено в любом случае в обычном режиме. Красный статус в приложении также не исчезнет автоматически только из-за факта оформления права на отсрочку.

Новини.LIVE сообщали, что люди с I группой инвалидности имеют гарантированное законом право на освобождение от военной службы. Однако для официального подтверждения статуса необходимо получить электронное направление и пройти оценку по обновленным правилам правительства и Минздрава.

Украинцы часто сталкиваются с отказами военкоматов в предоставлении отсрочки, хотя имеют на неё право. Подобные решения ТЦК можно успешно обжаловать и добиться предусмотренной законом отсрочки.

В то же время студенты, у которых уже оформлена отсрочка, не должны игнорировать электронные направления на ВЛК, если такие появились в приложении "Резерв+". Юристы отмечают, что неявка на медкомиссию грозит штрафом до 17 тысяч гривен, а также объявлением в розыск полицией с последующей принудительной доставкой в ТЦК.

учителя отсрочка Резерв+
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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