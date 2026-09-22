Відстрочка в Резерв+ із червоним статусом: чи можливо оформити вчителю

Червона стрічка в Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Статус розшуку та неоплачений штраф у застосунку "Резерв+" не є перешкодою для отримання відстрочки від мобілізації. Вчителі можуть подавати електронний запит на звільнення від призову навіть із червоною позначкою у застосунку і не чекати обробку заяви про адміністративне правопорушення.

Пояснення надав юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Чи може вчитель оформити відстрочку з штрафом

Військовозобов'язані вчителі, які мають червону позначку про перебування в розшуку або порушення обліку в застосунку "Резерв+", не втрачають права на законну відстрочку від мобілізації. Зокрема, це стосується педагогічних працівників, які лише влаштовуються на роботу. Адвокат Юрій Айвазян роз'яснив нюанси електронного оформлення документів.

За словами правозахисника, якщо громадянин уже подав заяву на сплату штрафу, йому не потрібно чекати три дні на її обробку. Запит на звільнення від призову можна надсилати негайно, адже попереднє погашення фінансових санкцій не є обов'язковою умовою для отримання відстрочки.

"Електронне оформлення відстрочки передбачає пункт 59 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2024 № 560 "Питання проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період". Цей пункт пов’язує оформлення з підтвердженням підстав державними реєстрами та не встановлює вимоги спочатку сплатити штраф або зняти позначку про розшук", — пояснив Юрій Айвазян.

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Як оформити відстрочку вчителю при розшуком

Щоб отримати звільнення від призову онлайн, користувачу необхідно зайти в меню "Сервіси" застосунку "Резерв+", обрати "Запит на відстрочку" та натиснути на категорію "Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти". Після перевірки інформації та надсилання запиту система розпочне автоматичну звірку. Дані, внесені школою до АІКОМ, мають повністю збігатися з інформацією Пенсійного фонду України щодо основного роботодавця.

Чи пропаде штраф та розшук у разі схвалення відстрочки

Водночас Юрій Айвазян попереджає, що надання відстрочки жодним чином не зупиняє провадження щодо минулих порушень. Заява на сплату штрафу буде розглянута так чи інакше у звичайному режимі. Червоний статус у застосунку теж не зникне автоматично лише через факт оформлення права на відстрочку.

Новини.LIVE інформували, що люди з I групою інвалідності мають гарантоване законом право на звільнення від військової служби. Проте для офіційного підтвердження статусу потрібно взяти електронне направлення й пройти оцінювання за оновленими правилами уряду та МОЗ.

Українці часто стикаються з відмовами військкоматів у наданні відстрочки, хоча мають на неї право. Подібні рішення ТЦК можна успішно оскаржити й домогтися передбаченої законом відстрочки.

Водночас студенти, які вже мають оформлену відстрочку, не повинні ігнорувати електронні направлення на ВЛК, якщо такі з'явилися у застосунку "Резерв+". Юристи наголошують, що неявка на медкомісію загрожує штрафом до 17 тисяч гривень, а також оголошенням у розшук поліцією з подальшим примусовим доставленням до ТЦК.