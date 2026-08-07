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Главная Мобилизация Поиск в Резерв+ не мешает 45-дневному бронированию: в чём заключается нюанс

Поиск в Резерв+ не мешает 45-дневному бронированию: в чём заключается нюанс

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 18:20
Прием на работу сотрудников без прописки: имеет ли право предприятие ОПК
Документы в приложении и домовая книга. Фото: УНИАН, открытые источники, коллаж Новини.LIVE

Отсутствие прописки и нахождение в розыске из-за неявки по повестке не являются препятствием для временного трудоустройства на предприятиях ОПК. На сегодняшний день государство предусмотрело специальный 45-дневный механизм защиты именно для работников с нарушениями воинского учета, однако кадровые службы часто ошибочно требуют от людей обновления регистрации.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на слова юриста Юрия Айвазяна.

Влияет ли отсутствие прописки на решение о бронировании на 45 дней

Гражданин с аннулированной регистрацией в общежитии Шевченковского района Харькова и статусом "в розыске" в "Резерв+" столкнулся с отказом во временном бронировании при трудоустройстве на предприятие ОПК в другом городе. Работодатель заявил о невозможности предоставления 45-дневной отсрочки без прописки и предложил мужчине вернуться в Харьков для оформления фактического проживания в квартире соответствующего района.

Адвокат Юрий Айвазян объясняет, что такое требование кадровиков не предусмотрено законом. В соответствии со статьёй 25 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», предприятия ОПК и компании, критически важные для нужд ВСУ, имеют право временно бронировать лиц с нарушениями.

К этой категории относятся граждане, которые не состоят на учете, не уточнили данные, имеют ненадлежащие учетные документы или находятся в розыске. Бронирование предоставляется однократно в год сроком до 45 календарных дней со дня подписания трудового договора.

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Механизм создан специально для урегулирования статуса таких работников. Для его активации предприятие должно официально трудоустроить лицо, передать информацию в Пенсионный фонд и подать заявление через портал «Дия». Ключевым условием является выбор категории «Работники с нарушением воинского учета». Согласно разъяснениям Министерства экономики, система обрабатывает такой запрос в течение 24 часов. Дата трудоустройства при этом должна быть не ранее, чем за 45 дней до момента подачи заявления.

Юрист отмечает, что отказ работодателя обусловлен смешением процедур общего и специального бронирования. Отображение розыска в «Резерв+» подтверждает наличие данных гражданина в реестре «Оберег». Компания должна подать официальную заявку через "Дію" и получить соответствующий статус в отношении работника.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, Кабинет Министров Украины официально утвердил порядок функционирования Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег", а также напомнил о правилах получения такой информации о себе.

В то же время юрист объяснил, как быстро отменяется отсрочка от мобилизации для работника, если тот уволился. Также он разъяснил, где уточнить информацию о своем статусе.

прописка мобилизация Бронь от мобилизации
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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