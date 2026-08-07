Бронювання працівників без прописки: чи має право підприємство ОПК

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Відсутність прописки та перебування у розшуку через неявку за повісткою не є перешкодою для тимчасового бронювання на підприємствах ОПК. Станом на сьогодні держава передбачила спеціальний 45-денний механізм захисту саме для працівників із порушеннями військового обліку, проте кадрові служби часто помилково вимагають від людей оновлення реєстрації.

Про це повідомляє Новини.LIVE, наводячи слова юриста Юрія Айвазяна.

Чи впливає відсутність прописки на рішення щодо бронювання на 45 днів

Громадянин із анульованою реєстрацією в гуртожитку Шевченківського району Харкова та статусом розшуку в "Резерв+" зіткнувся з відмовою у тимчасовому бронюванні під час працевлаштування на підприємство ОПК в іншому місті. Роботодавець заявив про неможливість надання 45-денної відстрочки без прописки та запропонував чоловікові повернутися до Харкова для оформлення фактичного проживання у квартирі відповідного району.

Адвокат Юрій Айвазян пояснює, що така вимога кадровиків не передбачена законом. Відповідно до статті 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", підприємства ОПК та критично важливі для потреб ЗСУ компанії мають право тимчасово бронювати осіб із порушеннями.

До цієї категорії належать громадяни, які не перебувають на обліку, не уточнили дані, мають неналежні облікові документи або перебувають у розшуку. Бронювання надається одноразово на рік терміном до 45 календарних днів із дня підписання трудового договору.

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Механізм створений спеціально для врегулювання статусу таких працівників. Для його активації підприємство має офіційно працевлаштувати особу, передати інформацію до Пенсійного фонду та подати заяву через портал "Дія". Ключовою умовою є вибір категорії "Працівники із порушенням військового обліку". Згідно з роз'ясненнями Міністерства економіки, система опрацьовує такий запит протягом 24 годин. Дата працевлаштування при цьому має бути не раніше ніж за 45 днів до моменту подачі заяви.

Юрист зазначає, що відмова роботодавця зумовлена змішуванням процедур загального та спеціального бронювання. Відображення розшуку в "Резерв+" підтверджує наявність даних громадянина в реєстрі "Оберіг". Компанія має подати офіційну заявку через "Дію" і отримати відповідний статус щодо працівника.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Кабінет Міністрів України офіційно затвердив порядок функціонування Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг", а також нагадав правила отримання такої інформації про себе.

Водночас юрист пояснив, як швидко скасовують бронювання працівника від мобілізації, якщо той звільнився. Також він роз'яснив, де уточнити інформацію щодо свого статусу.