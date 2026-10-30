Сотрудники полиции. Фото: Национальная полиция Украины

Военнослужащие, имеющие высшие специальные звания полиции, могут инициировать их переаттестацию в ВСУ. Эта процедура доступна в первую очередь для мобилизованных, однако она не гарантирует автоматического присвоения равнозначного статуса. Решение относительно офицерского состава и званий принимает министр обороны.

Об этом сообщил юрист Владимир Романенко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как работает переаттестация для полицейских

Украинское законодательство позволяет военным конвертировать специальные звания полиции в воинские. Однако этот процесс не происходит автоматически, а получение звания, идентичного полицейскому, государством не гарантируется. По словам адвоката Владимира Романченко, соответствующая возможность четко прописана в пункте 254 Положения о прохождении военной службы в ВСУ, утвержденного президентским указом № 1153/2008.

Согласно этим нормам, призванные по мобилизации лица со специальными званиями могут в случае необходимости получить новые воинские звания. Алгоритм таких действий также подробно изложен в пунктах 3.20 и 14.13 ведомственной инструкции, которую Министерство обороны ввело в действие своим приказом № 170 от 10 апреля 2009 года.

Военнослужащий должен обратиться с соответствующим рапортом к командиру своей части. В заявлении следует инициировать рассмотрение вопроса о присвоении воинского звания на основании имеющегося полицейского стажа. К заявлению обязательно прилагаются документы, подтверждающие уровень образования, стаж службы в полиции и факт присвоения конкретного специального звания.

Читайте также:

Далее кадровая служба воинской части должна подготовить все необходимые аттестационные материалы и передать их по цепочке подчинения высшему руководству. Юрист подчеркивает, что окончательное решение в этой процедуре остается исключительно за уполномоченными должностными лицами. Когда речь идет о переаттестации до уровня офицерского состава, такое решение принимает лично министр обороны Украины.

Ограничения для контрактников и действия в случае отказа

Правила существенно отличаются для тех, кто служит не по мобилизации, а подписал контракт с Вооруженными Силами. Если такой военнослужащий уже имеет офицерское звание, пункты 71 и 72 упомянутого Положения позволяют проводить переаттестацию только в момент его приема на службу. Действующие нормы не содержат общей процедуры, которая позволяла бы контрактникам произвольно повышать свое воинское звание на основе более высокого полицейского звания уже во время непосредственного несения службы.

А если командование отказывает в переатестации, правозащитник советует обязательно требовать оформления этого решения в письменном виде. Наличие официального документа позволит проанализировать законность такого отказа и проверить, учло ли руководство все обстоятельства и основания для поступления конкретного лица в ряды армии.

Также Новини.LIVE сообщали, что публикация мест дежурства патрулей ТЦК в соцсетях и мессенджерах официально признана препятствием законной деятельности военных. Согласно прецедентному вердикту Верховного Суда от 16 июня 2026 года, распространение информации о таких локациях трактуется как сознательный срыв мобилизационных процессов и влечет за собой уголовную ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы.

В то же время Верховная Рада урегулировала юридические проблемы иностранных добровольцев, защищающих Украину. Из-за постоянного пребывания на передовой бойцы Международного легиона регулярно не успевали вовремя подать документы в Государственную миграционную службу. Новый закон существенно продлил эти сроки и упростил процедуру оформления разрешений на временное проживание для контрактников с другим гражданством.