Працівники поліції. Фото: Національна поліція України

Військовослужбовці, які мають вищі спеціальні звання поліції, можуть ініціювати їх переатестацію у ЗСУ. Процедура доступна насамперед для мобілізованих, проте вона не гарантує автоматичного присвоєння рівнозначного статусу. Рішення щодо офіцерського складу та звання ухвалює міністр оборони.

Про це повідомив юрист Володимир Романенко, передає Новини.LIVE.

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Як працює переатестація для поліцейських

Українське законодавство дозволяє військовим конвертувати спеціальні звання поліції у військові. Проте цей процес не відбувається автоматично, а отримання звання, ідентичного поліцейському, державою не гарантується. За словами адвоката Володимира Романченка, відповідна можливість чітко прописана у пункті 254 Положення про проходження військової служби у ЗСУ, яке затверджене президентським указом № 1153/2008.

Згідно з цими нормами, призвані за мобілізацією особи зі спеціальними званнями можуть у разі потреби отримати нові військові звання. Алгоритм таких дій також деталізований у пунктах 3.20 та 14.13 відомчої інструкції, яку Міністерство оборони ввело в дію своїм наказом № 170 від 10 квітня 2009 року.

Військовослужбовець має звернутися з відповідним рапортом до командира своєї частини. У заяві слід ініціювати розгляд питання про присвоєння військового звання на основі наявного поліцейського досвіду. До звернення обов'язково додаються документи, які підтверджують рівень освіти, стаж служби в поліції та факт присвоєння конкретного спеціального звання.

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Далі служба персоналу військової частини повинна підготувати всі необхідні атестаційні матеріали та передати їх за ланцюгом підпорядкування вищому керівництву. Юрист наголошує, що фінальне рішення у цій процедурі залишається виключно за уповноваженими посадовцями. Коли йдеться про переатестацію до рівня офіцерського складу, таке рішення ухвалює особисто міністр оборони України.

Обмеження для контрактників та дії при відмові

Правила суттєво відрізняються для тих, хто служить не за мобілізацією, а підписав контракт із Збройними Силами. Якщо такий військовий вже має офіцерське звання, пункти 71 та 72 згаданого Положення дозволяють проводити переатестацію лише в момент його прийняття на службу. Чинні норми не містять загальної процедури, яка б дозволяла контрактникам довільно підвищити своє військове звання на основі вищого поліцейського вже під час безпосереднього несення служби.

А якщо командування відмовляє у переатестації, правозахисник радить обов'язково вимагати оформлення цього рішення у письмовому вигляді. Наявність офіційного документа дозволить проаналізувати законність такої відмови та перевірити, чи врахувало керівництво всі обставини та підстави вступу конкретної особи до лав армії.

Також Новини.LIVE інформували, що публікація місць чергування патрулів ТЦК у соцмережах та месенджерах офіційно визнана перешкоджанням законній діяльності військових. Згідно з прецедентним вердиктом Верховного Суду від 16 червня 2026 року, поширення таких локацій трактується як свідомий зрив мобілізаційних процесів і тягне за собою кримінальну відповідальність аж до 15 років позбавлення волі.

Водночас Верховна Рада врегулювала юридичні проблеми іноземних добровольців, які захищають Україну. Через постійне перебування на передовій бійці Інтернаціонального легіону регулярно не встигали вчасно подати папери до Державної міграційної служби. Новий закон суттєво подовжив ці терміни та спростив процедуру оформлення посвідок на тимчасове проживання для контрактників з іншим громадянством.