Полномочия Национальной полиции по задержанию военнослужащих ВСУ

Патруль ТЦК и полиции. Фото: кадр из видео

Военнослужащие часто ошибочно полагают, что наличие военного билета автоматически защищает их от внимания патрульной полиции. За все гражданские правонарушения, от краж до ДТП, военнослужащих задерживают обычные правоохранители, тогда как Военная служба правопорядка занимается исключительно армейской дисциплиной и преступлениями типа самовольного отсутствия.

Об этом сообщили в Сумском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Когда с военными общается обычная полиция

Когда речь идет о повреждении чужого имущества, хулиганских действиях, кражах, уличных драках или дорожно-транспортных происшествиях в гражданской жизни, делом обязательно занимаются полицейские экипажи. Статус военнослужащего не гарантирует гражданину неприкосновенности. Законодательство четко оперирует термином «задержанный военнослужащий».

Под это официальное определение подпадают лица, которых уполномоченные служащие или должностные лица задержали за уголовное или административное правонарушение до момента их передачи органам досудебного расследования. Аналогично квалифицируются и люди в военной форме без документов — до тех пор, пока их личность не будет окончательно установлена.

Задачи и пределы полномочий ВСП

В то же время чисто служебными инцидентами занимается Военная служба правопорядка, действующая непосредственно в составе ВСУ, однако она не является аналогом полиции для военных. Главная задача структуры заключается в защите имущества и прав бойцов, поддержании строгой дисциплины и предотвращении правонарушений непосредственно в войсках.

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Патрули ВСП вполне легально контролируют правопорядок в общественных местах, на городских улицах и в военных городках. Кроме того, эта структура отвечает за безопасность движения армейского транспорта и занимается охраной военных объектов. Именно ВСП реагирует на инциденты, связанные с несением службы.

Когда часть выявляет факт самовольного оставления места службы (СОМС), она фиксирует это нарушение и передает информацию уполномоченным органам. Розыск таких беглецов также входит в прямые задачи ВСП.

Кто фиксирует военные проступки

В обществе бытует ложное мнение, будто оформлением военных административных правонарушений может заниматься исключительно патруль ВСП. На самом деле законодательство значительно расширяет круг ответственных лиц. Правом составлять соответствующие протоколы в отношении нарушителей наделены также непосредственные командиры воинских частей и уполномоченные ими командиры подразделений. Кроме того, осуществлять такие процессуальные действия могут уполномоченные должностные лица органов военного управления.

Как военным вести себя во время задержания ВСП

Процедура ареста, независимо от того, какое именно ведомство её проводит, требует от правоохранителей наличия законных оснований. Приказ просто поехать в участок без объяснений является незаконным. Если проступок фиксируют представители ВСП, они доставляют нарушителя в свой орган управления.

Там обязательно составляется протокол об административном задержании, информация вносится в книгу учета, а при необходимости военнослужащего помещают в комнату для временно задержанных. В случае возникновения конфликта юристы категорически запрещают оказывать физическое сопротивление. Вместо этого следует сохранять спокойствие и выяснить четыре основных момента. Прежде всего нужно узнать, кто именно производит задержание, каковы законные основания для этих действий, какой процессуальный статус в данный момент имеет военнослужащий и какие именно документы оформляются. Главное никогда не подписывать никаких документов вслепую. Если вы не согласны с изложенными фактами, требуйте возможности ознакомиться с материалами дела и в полной мере воспользуйтесь своим законным правом на защиту.

Новини.LIVE сообщали, что закон не наказывает защитников за утрату военного имущества во время боя, однако за небрежное хранение боеприпасов или техники грозит до пяти лет тюрьмы. Чтобы избежать уголовной ответственности, бойцам необходимо оперативно предоставить командованию показания сослуживцев и подтверждающие документы с места происшествия.

В то же время в Полтавской области вынесли приговор дельцу, который за деньги изготавливал для уклонистов фиктивные документы об отсрочке. Жителя Кременчуга признали виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ во время войны, однако суд оставил его на свободе, ограничившись условным наказанием.