Повноваження Національної поліції щодо затримання військових ЗСУ

Патруль ТЦК та поліції. Фото: кадр з відео

Військовослужбовці часто помилково вважають, що наявність військового квитка автоматично захищає від уваги патрульної поліції. За всі цивільні правопорушення, від крадіжок до ДТП, армійців затримують звичайні правоохоронці, тоді як Військова служба правопорядку опікується виключно армійською дисципліною та злочинами на кшталт СЗЧ.

Про це повідомили в Сумському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Коли з військовими спілкується звичайна поліція

Коли йдеться про пошкодження чужого майна, хуліганські дії, крадіжки, вуличні бійки або дорожньо-транспортні пригоди у цивільному житті, справою обов'язково займаються поліцейські екіпажі. Статус військовослужбовця не гарантує громадянину недоторканності. Законодавство чітко оперує терміном "затриманий військовослужбовець".

Під це офіційне визначення підпадають особи, яких уповноважені службовці чи посадовці зупинили за кримінальний або адміністративний проступок до моменту їхньої передачі органам досудового розслідування. Аналогічно кваліфікують і людей у військовій формі без документів — доки їхню особу не буде остаточно встановлено.

Завдання та межі повноважень ВСП

Водночас суто службовими інцидентами опікується Військова служба правопорядку, яка діє безпосередньо у складі ЗСУ, проте це не є аналогом поліції для військових. Головне завдання структури полягає у захисті майна та прав бійців, підтримці суворої дисципліни та запобіганні правопорушенням безпосередньо у військах.

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Патрулі ВСП цілком легально контролюють правопорядок у громадських місцях, на міських вулицях та у військових містечках. Додатково ця структура відповідає за безпеку руху армійського транспорту та займається охороною військових об'єктів. Саме ВСП реагує на інциденти, пов'язані з несенням служби.

Коли частина виявляє факт самовільного залишення місця служби (СЗЧ), вона фіксує це порушення і передає інформацію уповноваженим органам. Розшук таких утікачів також входить до прямих завдань ВСП.

Хто фіксує військові проступки

У суспільстві побутує неправдива думка, ніби оформленням військових адміністративних правопорушень може займатися виключно патруль ВСП. Насправді законодавство значно розширює коло відповідальних осіб. Правом складати відповідні протоколи на порушників наділені також безпосередні командири військових частин та уповноважені ними командири підрозділів. Крім того, здійснювати такі процесуальні дії можуть уповноважені посадові особи органів військового управління.

Як військовим поводитися під час затримання ВСП

Процедура арешту, незалежно від того, яке саме відомство її проводить, вимагає від правоохоронців наявності законних підстав. Наказ просто поїхати у відділок без пояснень є незаконним. Якщо проступок фіксують представники ВСП, вони доставляють порушника до свого органу управління.

Там обов'язково складається протокол про адміністративне затримання, інформація вноситься до книги обліку, а за необхідності військовослужбовця поміщають до кімнати для тимчасово затриманих. У разі виникнення конфлікту юристи категорично забороняють чинити фізичний опір. Натомість варто зберігати спокій і з'ясувати чотири базові речі. Насамперед слід дізнатися хто саме проводить затримання, якими є законні підстави для цих дій, який процесуальний статус наразі має військовий та які саме документи оформлюються. Головне ніколи не підписувати жодних паперів наосліп. Якщо ви не погоджуєтеся з викладеними фактами, вимагайте можливості ознайомитися з матеріалами справи та повною мірою скористайтеся своїм законним правом на захист.

Новини.LIVE інформували, що закон не карає захисників за втрату військового майна під час бою, проте за недбале зберігання амуніції чи техніки загрожує до п'яти років тюрми. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, бійцям необхідно оперативно надати командуванню свідчення побратимів та підтверджувальні документи з місця події.

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