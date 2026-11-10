Военнослужащий ВСУ. Фото: 24-я ОМБр

14 октября 2026 года Министерство юстиции зарегистрировало важный документ. Речь идет о приказе МОУ № 325, принятом 18 сентября. Он вносит ряд существенных изменений в порядок прохождения военной службы. Правила касаются переводов, оформления документов и карьерного роста отдельных военнослужащих и специалистов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соответствующий приказ Министерства обороны Украины.

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Запрет на перевод в первые шесть месяцев

Военное ведомство ввело мораторий на смену места службы для определенной категории военных. Это касается тех бойцов, которые подписали контракт благодаря письменному согласию командира конкретной воинской части.

В течение первых шести месяцев службы их запрещено переводить в другие подразделения. Однако закон предусматривает исключение. Если военнослужащий сам напишет рапорт и выразит собственное желание сменить часть, такой перевод допускается. То есть новое ограничение направлено, прежде всего, против принудительного перемещения кадров.

Как теперь заключают контракты

Процесс заключения первого или нового контракта в условиях военного положения стал намного проще. Чтобы оформить необходимые документы, уполномоченным лицам теперь достаточно иметь лишь рапорт от самого бойца и два готовых экземпляра соглашения.

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Но этот упрощенный подход подходит не для всех ситуаций. Например, если командиры решают оставить на службе военнослужащего, уже достигшего предельного возраста, процедура остается сложной. Она требует отдельного, более детального оформления.

Требования к согласию командира и званию для IT

Изменения коснулись и самого документа о письменном согласии командира на зачисление кандидата. Отныне в этих документах обязательно нужно указывать специфический статус подразделения. А именно, входит ли часть в официальный перечень тех, которые комплектуются в приоритетном порядке.

Кроме того, приказ № 325 отдельно обращает внимание на мобилизованных специалистов из сферы IT. Документ четко прописывает условия, при которых такие специалисты смогут получать офицерские звания, находясь в рядах Вооруженных сил.

Новини.LIVE сообщали о том, что обучение военнослужащего в университете не дает права уйти из армии или просто так поехать на сессию. Отпустить солдата на экзамены может только командир, и только если на передовой есть такая возможность. К тому же отпуск на учебу во время войны дают исключительно молодым людям от 18 до 25 лет, которые учатся впервые и еще не имеют высшего образования.

Военные, которые хотят уволиться со службы, чтобы ухаживать за больными родителями, часто зря тратят время в ЦНАПах. Командиру нужен специальный акт о семейном положении, а его выдает только ТЦК. Кроме того, уволиться удастся только в том случае, если в семье вообще больше никого нет: ни других детей, ни внуков, ни мужа или жены, кто мог бы взять этот уход на себя.