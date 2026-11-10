Полугодовой запрет на перевод в ВСУ: кого касается новое правило
14 октября 2026 года Министерство юстиции зарегистрировало важный документ. Речь идет о приказе МОУ № 325, принятом 18 сентября. Он вносит ряд существенных изменений в порядок прохождения военной службы. Правила касаются переводов, оформления документов и карьерного роста отдельных военнослужащих и специалистов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соответствующий приказ Министерства обороны Украины.
Запрет на перевод в первые шесть месяцев
Военное ведомство ввело мораторий на смену места службы для определенной категории военных. Это касается тех бойцов, которые подписали контракт благодаря письменному согласию командира конкретной воинской части.
В течение первых шести месяцев службы их запрещено переводить в другие подразделения. Однако закон предусматривает исключение. Если военнослужащий сам напишет рапорт и выразит собственное желание сменить часть, такой перевод допускается. То есть новое ограничение направлено, прежде всего, против принудительного перемещения кадров.
Как теперь заключают контракты
Процесс заключения первого или нового контракта в условиях военного положения стал намного проще. Чтобы оформить необходимые документы, уполномоченным лицам теперь достаточно иметь лишь рапорт от самого бойца и два готовых экземпляра соглашения.
Но этот упрощенный подход подходит не для всех ситуаций. Например, если командиры решают оставить на службе военнослужащего, уже достигшего предельного возраста, процедура остается сложной. Она требует отдельного, более детального оформления.
Требования к согласию командира и званию для IT
Изменения коснулись и самого документа о письменном согласии командира на зачисление кандидата. Отныне в этих документах обязательно нужно указывать специфический статус подразделения. А именно, входит ли часть в официальный перечень тех, которые комплектуются в приоритетном порядке.
Кроме того, приказ № 325 отдельно обращает внимание на мобилизованных специалистов из сферы IT. Документ четко прописывает условия, при которых такие специалисты смогут получать офицерские звания, находясь в рядах Вооруженных сил.
Новини.LIVE сообщали о том, что обучение военнослужащего в университете не дает права уйти из армии или просто так поехать на сессию. Отпустить солдата на экзамены может только командир, и только если на передовой есть такая возможность. К тому же отпуск на учебу во время войны дают исключительно молодым людям от 18 до 25 лет, которые учатся впервые и еще не имеют высшего образования.
Военные, которые хотят уволиться со службы, чтобы ухаживать за больными родителями, часто зря тратят время в ЦНАПах. Командиру нужен специальный акт о семейном положении, а его выдает только ТЦК. Кроме того, уволиться удастся только в том случае, если в семье вообще больше никого нет: ни других детей, ни внуков, ни мужа или жены, кто мог бы взять этот уход на себя.