Військовий ЗСУ. Фото: 24 ОМБр

Міністерство юстиції 14 жовтня 2026 року зареєструвало важливий документ. Йдеться про наказ МОУ № 325, який ухвалили 18 вересня. Він вносить низку суттєвих змін до порядку проходження військової служби. Правила стосуються переведень, оформлення паперів та кар'єрного росту для окремих військовослужбовців та спеціалістів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідний наказ Міністерства оборони України.

Реклама

Заборона на переведення у перші шість місяців

Військове відомство запровадило мораторій на зміну місця служби для певної категорії військових. Це стосується тих бійців, які підписали контракт завдяки письмовій згоді від командира конкретної військової частини.

Протягом перших шести місяців служби їх заборонено переводити до інших підрозділів. Однак закон залишає виняток. Якщо військовослужбовець сам напише рапорт і висловить власне бажання змінити частину, таке переведення допускається. Тобто нове обмеження працює насамперед проти примусового переміщення кадрів.

Як тепер підписують контракти

Процес укладання першого чи нового контракту в умовах воєнного стану став набагато простішим. Щоб оформити необхідні документи, уповноваженим особам тепер достатньо мати лише рапорт від самого бійця та два готові примірники угоди.

Читайте також:

Але цей спрощений підхід працює не для всіх ситуацій. Наприклад, якщо командири вирішують залишити на службі військовослужбовця, який вже досягнув граничного віку, процедура залишається складною. Вона потребує окремого, більш детального оформлення.

Вимоги до згоди командира та звання для IT

Зміни торкнулися і самого документа про письмову згоду командира на зарахування кандидата. Відтепер у цих документах обов'язково треба вказувати специфічний статус підрозділу. А саме те чи входить частина до офіційного переліку тих, які комплектуються пріоритетно.

Крім того, наказ № 325 окремо звертає увагу на мобілізованих спеціалістів зі сфери IT. Документ чітко прописує умови, за яких такі фахівці зможуть отримувати офіцерські звання, перебуваючи у лавах Збройних сил.

Новини.LIVE інформували про те, що навчання військового в університеті не дає права піти з армії чи просто так поїхати на сесію. Відпустити солдата на іспити може лише командир, і тільки якщо на передовій є така можливість. До того ж відпустку на навчання під час війни дають виключно хлопцям від 18 до 25 років, які вчаться вперше і ще не мають вищої освіти.

Військові, які хочуть звільнитися зі служби, щоб доглядати за хворими батьками, часто марно витрачають час у ЦНАПах. Командиру потрібен спеціальний акт про сімейний стан, а його видає тільки ТЦК. Крім того, звільнитися вдасться лише в тому випадку, якщо в сім'ї взагалі немає більше нікого: ані інших дітей, ані онуків, ані чоловіка чи дружини, хто міг би взяти цей догляд на себе.