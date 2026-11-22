Задержанный вместе с сотрудником СБУ. Фото: chk.gp.gov.ua

Черкасские прокуроры подали иск против 32-летнего жителя Киева. Мужчину обвиняют в организации незаконной переправки военнообязанного за пределы Украины. Ему грозит лишение свободы.

Об этом 26 октября сообщила Черкасская областная прокуратура, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

По данным следствия, дельц предложил свою помощь женщине, которая хотела, чтобы ее муж уехал за границу. За 7,5 тысячи долларов нарушитель обещал фиктивно устроить военнообязанного на критически важное предприятие и оформить ему служебную командировку в Европу.

Киевлянина задержали, когда он получал оплату.

Какое наказание грозит подсудимому

Во время досудебного расследования фигурант находился на свободе, потому что воспользовался правом на залог: внес 133 тысячи 120 гривен. На данный момент дело уже направили в суд. За организацию незаконной переправки (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины) обвиняемому грозит от семи до девяти лет тюрьмы, запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение до трех лет и конфискация имущества.

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