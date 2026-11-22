Затриманий із працівником СБУ. Фото: chk.gp.gov.ua

Черкаські прокурори подали позов проти 32-річного жителя Києва. Чоловіка обвинувачують в організації незаконного переправлення військовозобов'язаного за межі України. Йому загрожує позбавлення волі.

Про це 26 жовтня повідомила Черкаська обласна прокуратура, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

За даними слідства, ділок запропонував свою допомогу жінці, яка хотіла, аби її чоловік виїхав за кордон. За 7,5 тисячі доларів порушник обіцяв фіктивно влаштувати військовозобов'язаного на критично важливе підприємство та оформити йому службове відрядження до Європи.

Киянина затримали, коли він отримував оплату.

Яке покарання загрожує підсудному

Під час досудового розслідування фігурант перебував на волі, тому що скористався правом на заставу: вніс 133 тисячі 120 гривень. Наразі справу вже скерували до суду. За організацію незаконного переправлення (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України) обвинуваченому загрожує від семи до дев'яти років в'язниці, заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю впродовж до трьох років і конфіскація майна.

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Також Новини.LIVE з посиланням на Суспільне писав, що жителя Полтави підозрюють у виготовленні фальшивих військових посвідчень. Під час обшуку вдома в чоловіка вилучили низку речових доказів, зокрема незаповнені бланки посвідчень учасника бойових дій. Якщо провину підтвердить суд, підозрюваний може потрапити до в'язниці на строк до десяти років або втратити право обіймати деякі посади на строк до трьох років.