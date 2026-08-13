Гнезділов заявив про неминучість жіночої мобілізації

Військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Гнезділов. Фото: Сергій Гнезділов/Facebook

В Україні можуть розпочати підготовку до жіночої мобілізації. Таке станеться, якщо зросте кількість мобілізованих до російської армії. Щоправда, навіть у такому разі до війська призиватимуть не всіх українок. Зокрема, мобілізації не підлягатимуть жінки, які мають дітей, студентки та деякі медичні працівники.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Гнезділов, передає Новини.LIVE.

Кого можуть мобілізувати

За словами військового, підставою для жіночої мобілізації в Україні може стати новий масштабний набір людей до російської армії.

"Ми йдемо до цього, бо в нас усе менше людей. Якщо Росія мобілізує ще пів мільйона росіян, у нас відразу знизять призовний вік і почнуть готувати передумови для жіночої мобілізації", — заявив Гнезділов.

Військовослужбовець вважає, що потрібно визначити категорії жінок, яких не призиватимуть. Йдеться про матерів, студенток і медиків, чия допомога критично потрібна цивільному населенню.

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"Є дитина? Очевидно, не підлягаєш. Якщо ти не студентка, не маєш дітей, не лікар у райцентрі, чия допомога критично необхідна пенсіонерам, то вперед на фронт", — заявив захисник України.

Також Гнезділов розповів, що жінок, які служили в його підрозділі, могли виконувати різну роботу, зокрема тилову. Деякі відповідали за роботу з документами.

"Чим чоловік, у якого двоє дітей, принципово відрізняється від жінки, у якої немає дітей взагалі? Нічим", — зазначив представник 56-ї окремої мотопіхотної бригади.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленка повідомляв, що в Україні не мобілізуватимуть жінок. Змінювати правила надання відстрочки для багатодітних батьків теж не планують. Представник РНБО закликав людей не поширювати недостовірну інформацію.

Також Новини.LIVE писав, що народний депутат від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк запропонував новий підхід до мобілізації. Посадовець наголосив, що за оповіщення громадян мають відповідати не лише військовослужбовці. На його думку, до мобілізаційного процесу мають більш активно долучатися військові адміністрації та територіальні громади.