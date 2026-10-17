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Безкоштовне очне протезування для воїнів: як отримати

Ua
17 октября 2026 09:38
Як безоплатно отримати очне протезування в Україні kharkivoda.gov.ua
Чоловік на прийомі в офтальмолога. Фото ілюстративне: kharkivoda.gov.ua

Українські військовослужбовці та цивільні, які внаслідок бойових дій зазнали травм очей, можуть пройти обстеження, лікування та очне протезування безкоштовно. Усі витрати візьме на себе держава. Така пропозиція діє в межах Програми медичних гарантій.

Про це з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП передає Новини.LIVE.

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Як отримати очне протезування безоплатно 

Спеціалізовану допомогу надають у 29 регіональних і дев'яти екстериторіальних медзакладах. До регіональних лікарень звертаються здебільшого жителі певної області, тоді як екстериторіальні заклади приймають пацієнтів з усієї країни.

Для планового лікування потрібно:

  • звернутися до сімейного або лікуючого лікаря за електронним направленням до офтальмолога;
  • пройти обстеження у фахівця — він має сформувати план відновлення.

Якщо госпіталізація екстрена, оскільки поранення чи інша тяжка травма, направлення не вимагатимуть — спеціалізовану допомогу негайно нададуть у стаціонарі.

Відновлення після очного протезування відбувається поетапно. Для повного загоєння потрібен час. 

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Етапи протезування очей:

  • під час операції лікарі встановлюють пацієнту орбітальний імплант і тимчасовий конформер для збереження форми повік;
  • за один чи два місяці після підготовки тканин стандартний протез прибирають;
  • після повного загоєння рани виготовляють індивідуальний протез, враховуючи анатомічні особливості пацієнта.

Перелік закладів, де можна отримати очне протезування, оприлюднили на офіційному сайті МОЗ України. Якщо в безоплатній допомозі відмовили, про це можна повідомити на гарячу лінію Національної служби здоров'я України — 1677.

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Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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