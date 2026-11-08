Сотрудник ТЦК и СП беседует с мужчиной. Фото: Львовский ОТЦК и СП

Для получения отсрочки от мобилизации военнообязанным крайне важно различать постоянный уход и опекунство. Эти два правовых статуса имеют кардинально разные процедуры оформления, основания для утверждения и продолжительность самой отсрочки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Постановление Кабинета Министров Украины № 560.

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Какое значение имеет правовой статус больного родственника для отсрочки

Чтобы законно оформить освобождение от мобилизации по семейным обстоятельствам, военнообязанные должны четко понимать юридическую грань между опекунством и постоянным уходом. Главным критерием является способность больного родственника самостоятельно принимать решения.

Если человек из-за своего возраста, наличия хронических заболеваний или инвалидности нуждается исключительно в физической помощи в быту, но сохраняет ясный ум, речь идет о постоянном уходе. Например, когда сын проживает с отцом, имеющим первую группу инвалидности, такой родственник остается полностью дееспособным в правовом поле.

Опекунство же применяется в гораздо более сложных ситуациях, когда больного официально признают недееспособным. Обычно это происходит из-за серьезных психических расстройств или таких диагнозов, как «старческая деменция».

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В таком состоянии человек вообще не способен осознавать свои действия или управлять ими, не может принимать никаких самостоятельных решений. Официальный опекун в таком случае получает право представлять интересы своего подопечного абсолютно во всех бытовых и юридических вопросах.

Процедура и органы, принимающие окончательное решение, также кардинально отличаются. Оформить постоянный уход может орган социальной защиты, опираясь на медицинские документы, причем инициатором процесса всегда выступает само лицо, нуждающееся в помощи. При таких условиях назначается только один ухаживающий, который имеет право на получение ежемесячной денежной компенсации.

Процесс опекунства инициирует сам будущий опекун. Соответствующий статус утверждает исключительно суд по официальному ходатайству органа опеки и попечительства. Обычно судьи назначают одного человека, однако закон оставляет за ними право утвердить и нескольких опекунов одновременно. Впоследствии эти представители могут претендовать на специальные социальные льготы и материальную помощь от государства.

Новини.LIVE сообщали, что любые изменения в семье могут стать основанием для получения или пересмотра отсрочки от армии. Рождение ребенка, изменение состава семьи или необходимость постоянно ухаживать за больным родственником дают законное право не идти служить. Впрочем, каждую такую жизненную ситуацию необходимо подтверждать официальными справками.

Закон гарантирует отсрочку и тем мужчинам, чьи дети погибли во время боевых действий. Однако если погиб сын, в отношении которого отца когда-то лишили родительских прав, возникает серьезное противоречие между Семейным кодексом и правилами мобилизации. Из-за этой коллизии в ТЦК часто отказывают в предоставлении отсрочки, а юристам приходится отстаивать права человека в суде.