Працівник ТЦК та СП спілкується з чоловіком. Фото: Львівський ОТЦК та СП

Для отримання відстрочки від мобілізації військовозобов'язаним критично важливо розрізняти постійний догляд та опікунство. Ці два правові статуси мають кардинально різні процедури оформлення, підстави для затвердження та тривалість самої відстрочки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Постанову Кабінета Міністрів України №560.

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Яке значення має правовий статус хворого родича для відстрочки

Щоб законно оформити звільнення від мобілізації через сімейні обставини, військовозобов'язані мають чітко розуміти юридичну межу між опікунством та постійним доглядом. Головним критерієм є здатність хворого родича самостійно приймати рішення.

Якщо людина через свій вік, наявність хронічних захворювань чи інвалідність потребує виключно фізичної допомоги у побуті, але зберігає ясний розум, йдеться про постійний догляд. До прикладу, коли син проживає з батьком, який має першу групу інвалідності, такий родич залишається повністю дієздатним у правовому полі.

Натомість опікунство застосовується у значно складніших ситуаціях, коли хворого офіційно визнають недієздатним. Зазвичай це стається через серйозні психічні розлади або такі діагнози, як "стареча деменція".

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У такому стані особа взагалі не здатна усвідомлювати свої дії чи керувати ними, не може приймати жодних самостійних рішень. Офіційний опікун в такому випадку отримує право представляти інтереси свого підопічного абсолютно в усіх побутових та юридичних питаннях.

Запуск процедури та органи, які приймають фінальне рішення, також кардинально відрізняються. Оформити постійний догляд може орган соцзахисту, спираючись на медичні документи, причому ініціатором процесу завжди виступає сама особа, яка потребує допомоги. За таких умов призначається лише один доглядач, який має право на отримання щомісячної грошової компенсації.

Процес опікунства запускає сам майбутній опікун. Відповідний статус ухвалює виключно суд за офіційним поданням органу опіки та піклування. Зазвичай судді призначають одну людину, проте закон залишає за ними право затвердити й кількох опікунів одночасно. Згодом ці представники можуть претендувати на спеціальні соціальні пільги та матеріальну допомогу від держави.

Новини.LIVE повідомляли, що будь-які зміни в родині можуть стати підставою для отримання або перегляду відстрочки від армії. Народження дитини, зміна складу сім'ї чи необхідність постійно піклуватися про хворого родича дають законне право не йти служити. Утім, кожну таку життєву ситуацію необхідно підтверджувати офіційними довідками.

Закон гарантує відстрочку й тим чоловікам, чиї діти загинули під час бойових дій. Однак якщо загинув син, щодо якого батька колись позбавили батьківських прав, виникає серйозна суперечка між Сімейним кодексом та правилами мобілізації. Через цю колізію ТЦК часто відмовляють у наданні відстрочки, а юристам доводиться доводити право людини через суд.