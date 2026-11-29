Посылки для военных и проверка содержимого. Фото: коллаж Новини.LIVE

По закону проверку международных почтовых отправлений осуществляет уполномоченная таможня, поэтому любой досмотр посылки в воинской части требует четкого обоснования. В то же время существует четкий перечень того, что запрещено пересылать из-за границы военнослужащему, а также какие документы необходимо требовать при изъятии вещей и куда обращаться в случае нарушений.

Об этом сообщили в Сумском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Кто имеет право проверять посылку, отправленную лично военнослужащему

Поступление личной посылки от родных из-за границы по адресу воинской части не дает командованию неограниченного права вскрывать её перед вручением.

Полномочия по проверке отправлений из-за рубежа принадлежат прежде всего таможенным органам, и их нельзя отождествлять с внутренними правилами воинской части. Согласно статье 369 Таможенного кодекса Украины личные вещи в международных почтовых отправлениях пересекают границу по правилам, действующим для товаров, и проходят обязательный таможенный контроль.

Что нельзя отправлять военным по почте

В международных почтовых отправлениях запрещено пересылать:

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оружие;

боеприпасы;

взрывчатые вещества;

токсичные вещества;

другие опасные вещества.

Если на таможне обнаруживаются запрещенные предметы или вещества, их изымают в соответствии с установленной законом процедурой. Точно так же исключительно в соответствии с законодательством и установленными правилами должна решаться ситуация, когда подозрение относительно опасного содержимого возникает позже.

При этом обнаружение запрещенного предмета не дает ни одному должностному лицу права самостоятельно присваивать или изымать остальное содержимое посылки. Каждое изъятие требует законного основания и надлежащего оформления.

Командование отвечает за безопасность личного состава, внутренний порядок и выполнение требований службы, поэтому в части действительно могут действовать правила получения, хранения и пользования личными вещами. Однако самого факта того, что адресат проходит военную службу, недостаточно для того, чтобы предоставить командиру неограниченные права в отношении частной почты. Любое требование осмотреть содержимое посылки должно иметь четкое и надлежащее обоснование.

Как действовать военнослужащему при требовании вскрыть посылку при всех

Услышав перед вручением требование показать содержимое посылки, военнослужащему следует сначала выяснить, кто именно инициирует проверку: командир, представитель службы безопасности или сотрудник почтового оператора. Необходимо уточнить, на какой конкретный приказ, нормативный акт или правило ссылаются должностные лица, какова цель досмотра и кто непосредственно будет его проводить.

Отдельно следует спросить, каким документом оформят изъятие, если планируется изъять определенные предметы. В случае фактического изъятия вещей военнослужащий должен потребовать письменное подтверждение с указанием оснований, точного перечня изъятого и ответственного лица.

Если законность таких действий вызывает сомнения, военнослужащий может обратиться к высшему командованию, юридической службе или в систему бесплатной правовой помощи.

Новини.LIVE сообщали, что с ноября 2026 года государство запустило процедуру, которая помогает исправить ошибки в военных списках. Если военнослужащий пропал на фронте, а командование безосновательно записало его в самовольное оставление части, такой статус можно обжаловать, чтобы семья не лишилась положенных выплат.

Также для военных упростили оформление документов при смене места службы. Через приложение "Армия+" рапорт на перевод подается онлайн в несколько кликов, а на его рассмотрение отводится не более трёх суток.