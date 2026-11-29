Посилки для військових та перевірка вмісту. Фото: колаж Новини.LIVE

Перевіряти міжнародні поштові відправлення за законом уповноважена митниця, тож будь-який огляд посилки у військовій частині потребує чіткої підстави. Водночас є чіткий перелік того, що заборонено пересилати з-за кордону військовому, а також які документи треба вимагати при вилученні речей і куди звертатися у разі порушень.

Про це повідомили в Сумському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Хто має право перевіряти посилку, яку надіслали особисто військовослужбовцю

Надходження особистої посилки від рідних із-за кордону на адресу військової частини не надає командуванню необмеженого права розкривати її перед врученням.

Повноваження щодо перевірки відправлень із-за кордону належать насамперед митним органам, і їх не можна ототожнювати з внутрішніми правилами військової частини. За статтею 369 Митного кодексу України особисті речі в міжнародних поштових відправленнях перетинають кордон за правилами, що діють для товарів, і проходять обов'язковий митний контроль.

Що не можна пересилати військовим через пошту

У міжнародних поштових відправленнях заборонено пересилати:

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зброю;

боєприпаси;

вибухові речовини;

токсичні речовини;

інші небезпечні речовини.

Якщо на митниці виявляють заборонені предмети чи речовини, їх вилучають за визначеною законом процедурою. Так само виключно за законодавством і встановленими правилами має вирішуватися ситуація, коли підозра щодо небезпечного вкладення виникає пізніше.

При цьому виявлення забороненого предмета не дає жодній посадовій особі права самостійно привласнювати чи забирати решту вмісту посилки. Кожне вилучення потребує законної підстави та належного оформлення.

Командування відповідає за безпеку особового складу, внутрішній порядок і виконання вимог служби, тому в частині справді можуть діяти правила отримання, зберігання й користування особистими речами. Однак самого факту, що адресат проходить військову службу, замало для того, щоб дати безмежні права командиру щодо приватної пошти. Будь-яка вимога оглянути вміст відправлення повинна мати чітке й належне обґрунтування.

Як діяти військовому при вимозі відкрити посилку при всіх

Почувши перед врученням вимогу показати вміст посилки, військовослужбовцю варто спершу з'ясувати, хто саме ініціює перевірку: командир, представник служби безпеки чи працівник поштового оператора. Необхідно уточнити, на який конкретний наказ, нормативний акт або правило посилаються посадовці, яка мета огляду та хто безпосередньо його проводитиме.

Окремо слід запитати, яким документом оформлять вилучення, якщо певні предмети планують забрати. У разі фактичного вилучення речей боєць має вимагати письмове підтвердження із зазначенням підстав, точного переліку вилученого та відповідальної особи.

Якщо законність таких дій викликає сумніви, військовослужбовець може звернутися до вищого командування, юридичної служби або системи безоплатної правничої допомоги.

Новини.LIVE повідомляли, що з листопада 2026 року держава запустила процедуру, яка допомагає виправити помилки у військових списках. Якщо захисник зник на фронті, а командування безпідставно записало його в самовільне залишення частини, такий статус можна оскаржити, щоб сім'я не втратила належні виплати.

Також для військових прибрали зайві папери під час зміни місця служби. Через застосунок "Армія+" рапорт на переведення подається онлайн за кілька кліків, а на його розгляд відводиться щонайбільше три доби.