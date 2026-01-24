Видео
Главная Мобилизация Потеря удостоверения УБД — как восстановить документ

Потеря удостоверения УБД — как восстановить документ

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 01:30
Как восстановить удостоверение УБД — алгоритм от Минобороны
Удостоверение УБД. Фото иллюстративное: Министерство по делам ветеранов

Удостоверение участника боевых действий является основным документом, благодаря которому военнослужащий может получать ряд льгот и социальных гарантий. Если военный потерял удостоверение или оно стало непригодным для использования, можно получить новый документ.

Об этом 23 января сообщили в Министерстве обороны Украины.

Читайте также:

Как получить новое удостоверение УБД

Чтобы получить новый документ УБД действующие военнослужащие должны обратиться с рапортом к командиру воинской части, а те, кого уволили со службы, — в ТЦК и СП, в котором они состоят на учете.

В случае потери или похищения удостоверения УБД к рапорту или заявлению надо приложить копию старого удостоверения (если оно есть), лист талонов и его копию, копию первой страницы бумажного паспорта или копию паспорта в форме ID-карты, две цветные фотографии размером 3×4 сантиметра на матовой бумаге (лицо должно занимать 65–70% фотографии).

Какие документы понадобятся, если старое удостоверение УБД стало непригодным:

  • поврежденное удостоверение;
  • лист талонов;
  • копия первой страницы бумажного паспорта или копия паспорта в форме ID-карты;
  • две цветные фотографии размером 3×4 сантиметра на матовой бумаге (лицо должно занимать 65–70% фотографии).

Если удостоверения не стало в результате боевых действий, его будут восстанавливать на основании служебного расследования. В таком случае военный должен подать только заявление и две цветные фотографии 3×4 сантиметра на матовой бумаге.

Военным, которых освободили из плена, добавлять к заявлению на получение нового удостоверения УБД материалы служебного расследования не надо.

"В случае отсутствия удостоверения у освобожденного из плена военнослужащего выдача нового удостоверения осуществляется только по его (военного, — Ред.) заявлению", — отметили в оборонном ведомстве.

Напомним, защитники Украины могут получить медаль УБД. Право на такую награду имеют и кадровые военные, и добровольцы, которые принимали участие в боевых действиях.

Также мы сообщали, что для получения статуса УДБ боец должен предоставить ряд документов. Речь идет не только о бумагах, удостоверяющих личность, но и о ряде выписок и справке об участии в мероприятиях по обороне Украины.

Минобороны армия документы УБД удостоверение военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
