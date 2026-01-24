Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Утрата посвідчення УБД — як відновити документ

Утрата посвідчення УБД — як відновити документ

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 01:30
Як відновити посвідчення УБД — алгоритм від Міноборони
Посвідчення УБД. Фото ілюстративне: Міністерство у справах ветеранів

Посвідчення учасника бойових дій є основним документом, завдяки якому військовослужбовець може отримувати низку пільг і соціальних гарантій. Якщо військовий загубив посвідчення або воно стало непридатним для використання, можна отримати новий документ.

Про це 23 січня повідомили в Міністерстві оборони України.

Реклама
Читайте також:

Як отримати нове посвідчення УБД 

Щоб отримати новий документ УБД чинні військовослужбовці мають звернутися з рапортом до командира військової частини, а ті, кого звільнили зі служби, — до ТЦК та СП, у якому вони перебувають на обліку. 

У разі втрати чи викрадення посвідчення УБД до рапорту чи заяви треба додати копію старого посвідчення (якщо вона є), лист талонів і його копію, копію першої сторінки паперового паспорта або копію паспорта у формі ID-картки, дві кольорові фотокартки розміром 3×4 сантиметри на матовому папері (обличчя має займати 65–70% світлини).

Які документи знадобляться, якщо старе посвідчення УБД стало непридатним: 

  • пошкоджене посвідчення;
  • лист талонів;
  • копія першої сторінки паперового паспорта або копія паспорта у формі ID-картки; 
  • дві кольорові фотокартки розміром 3×4 сантиметри на матовому папері (обличчя має займати 65–70% світлини).

Якщо посвідчення не стало внаслідок бойових дій, його відновлюватимуть на підставі службового розслідування. У такому разі військовий має подати лише заяву та дві кольорові фотокартки 3×4 сантиметри на матовому папері.

Військовим, яких звільнили з полону, додавати до заяви на отримання нового посвідчення УБД матеріали службового розслідування не треба.

"У разі відсутності посвідчення у звільненого з полону військовослужбовця видача нового посвідчення здійснюється лише за його (військового, — Ред.) заявою", — зазначили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, захисники України можуть отримати медаль УБД. Право на таку нагороду мають і кадрові військові, і добровольці, які брали участь у бойових діях.

Також ми повідомляли, що для отримання статусу УДБ боєць має надати низку документів. Йдеться не лише про папери, які посвідчують особу, а й про низку витягів і довідку про участь у заходах з оборони України.

Міноборони армія документи УБД посвідчення військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації