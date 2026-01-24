Як відновити посвідчення УБД — алгоритм від Міноборони

Утрата посвідчення УБД — як відновити документ
Посвідчення учасника бойових дій є основним документом, завдяки якому військовослужбовець може отримувати низку пільг і соціальних гарантій. Якщо військовий загубив посвідчення або воно стало непридатним для використання, можна отримати новий документ.
Про це 23 січня повідомили в Міністерстві оборони України.
Як отримати нове посвідчення УБД
Щоб отримати новий документ УБД чинні військовослужбовці мають звернутися з рапортом до командира військової частини, а ті, кого звільнили зі служби, — до ТЦК та СП, у якому вони перебувають на обліку.
У разі втрати чи викрадення посвідчення УБД до рапорту чи заяви треба додати копію старого посвідчення (якщо вона є), лист талонів і його копію, копію першої сторінки паперового паспорта або копію паспорта у формі ID-картки, дві кольорові фотокартки розміром 3×4 сантиметри на матовому папері (обличчя має займати 65–70% світлини).
Які документи знадобляться, якщо старе посвідчення УБД стало непридатним:
- пошкоджене посвідчення;
- лист талонів;
- копія першої сторінки паперового паспорта або копія паспорта у формі ID-картки;
- дві кольорові фотокартки розміром 3×4 сантиметри на матовому папері (обличчя має займати 65–70% світлини).
Якщо посвідчення не стало внаслідок бойових дій, його відновлюватимуть на підставі службового розслідування. У такому разі військовий має подати лише заяву та дві кольорові фотокартки 3×4 сантиметри на матовому папері.
Військовим, яких звільнили з полону, додавати до заяви на отримання нового посвідчення УБД матеріали службового розслідування не треба.
"У разі відсутності посвідчення у звільненого з полону військовослужбовця видача нового посвідчення здійснюється лише за його (військового, — Ред.) заявою", — зазначили в оборонному відомстві.
