Як відновити посвідчення УБД — алгоритм від Міноборони

Посвідчення УБД. Фото ілюстративне: Міністерство у справах ветеранів

Посвідчення учасника бойових дій є основним документом, завдяки якому військовослужбовець може отримувати низку пільг і соціальних гарантій. Якщо військовий загубив посвідчення або воно стало непридатним для використання, можна отримати новий документ.

Про це 23 січня повідомили в Міністерстві оборони України.

Реклама

Читайте також:

Як отримати нове посвідчення УБД

Щоб отримати новий документ УБД чинні військовослужбовці мають звернутися з рапортом до командира військової частини, а ті, кого звільнили зі служби, — до ТЦК та СП, у якому вони перебувають на обліку.

У разі втрати чи викрадення посвідчення УБД до рапорту чи заяви треба додати копію старого посвідчення (якщо вона є), лист талонів і його копію, копію першої сторінки паперового паспорта або копію паспорта у формі ID-картки, дві кольорові фотокартки розміром 3×4 сантиметри на матовому папері (обличчя має займати 65–70% світлини).

Які документи знадобляться, якщо старе посвідчення УБД стало непридатним:

пошкоджене посвідчення;

лист талонів;

копія першої сторінки паперового паспорта або копія паспорта у формі ID-картки;

дві кольорові фотокартки розміром 3×4 сантиметри на матовому папері (обличчя має займати 65–70% світлини).

Якщо посвідчення не стало внаслідок бойових дій, його відновлюватимуть на підставі службового розслідування. У такому разі військовий має подати лише заяву та дві кольорові фотокартки 3×4 сантиметри на матовому папері.

Військовим, яких звільнили з полону, додавати до заяви на отримання нового посвідчення УБД матеріали службового розслідування не треба.

"У разі відсутності посвідчення у звільненого з полону військовослужбовця видача нового посвідчення здійснюється лише за його (військового, — Ред.) заявою", — зазначили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, захисники України можуть отримати медаль УБД. Право на таку нагороду мають і кадрові військові, і добровольці, які брали участь у бойових діях.

Також ми повідомляли, що для отримання статусу УДБ боєць має надати низку документів. Йдеться не лише про папери, які посвідчують особу, а й про низку витягів і довідку про участь у заходах з оборони України.