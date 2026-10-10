Идентификационный жетон военнослужащего: правила ношения в ВСУ

Военнослужащие и жетон. Фото: коллаж Новини.LIVE

Металлический идентификатор с выбитым личным номером является обязательным атрибутом для бойцов ВСУ и Государственной специальной службы транспорта. Жетон позволяет быстро опознать человека в случае ранения, пленения или гибели, ведь его данные надежно привязаны к общей системе воинского учета.

Об этом сообщили в Сумском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Назначение и информация на металлической пластине

Для военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта наличие идентификационного жетона является строгим требованием, а не вопросом выбора. Жетон изготавливается по отдельной технической спецификации, утвержденной Министерством обороны.

Его главное назначение заключается в быстрой идентификации личности защитника в критических обстоятельствах: когда человек гибнет, получает ранение или контузию, либо попадает в плен. Главным элементом изделия является выбитый на нем личный номер.

Эта комбинация цифр служит ключом к персональным данным военнослужащего в базах данных системы военного учета. В то же время следует понимать, что металлический идентификатор функционирует исключительно как средство опознавания на поле боя. Он не обладает юридической силой удостоверения личности, не может служить заменой военного билета или любого другого военно-учетного документа.

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Процедура выдачи жетона в армии

Обеспечение личного состава этими средствами идентификации происходит централизованно через воинскую часть, в которой проходит службу солдат или офицер. Сначала подразделение формирует соответствующую заявку, а после этапа изготовления жетоны поступают от производителя через профильные органы обеспечения.

Организацией процесса выдачи и последующим бумажным учётом непосредственно занимается кадровая служба воинской части. Каждый военнослужащий получает свой экземпляр лично, расписываясь за него в соответствующих журналах с обязательным указанием даты. Дальнейший контроль за тем, чтобы подчинённые всегда имели при себе этот атрибут экипировки, возлагается на начальника или командира воинской части.

Правила ношения жетона и что будет в случае потери

В условиях особого периода бойцы подразделений, непосредственно задействованных в ведении боевых действий, обязаны носить жетон исключительно на шее. Для надёжного крепления используется прочная цепочка или шнурок. Поскольку металлический номер неразрывно связан с общим воинским учётом, его исчезновение приравнивается к потере важного документа.

Если солдат потерял пластину, он должен как можно быстрее обратиться в ответственную службу своего подразделения, чтобы запустить процесс изготовления дубликата. При этом сам уникальный номер военнослужащего остается неизменным, поэтому новую пластину изготавливают с теми же цифрами.

Можно ли сообщать родным номер своего жетона

Кроме того, специалисты советуют обязательно сообщать комбинацию цифр с жетона членам семьи военнослужащего. Наличие этой информации существенно упрощает процесс поиска данных о защитнике или оформления запросов в соответствующих ведомствах в случае возникновения непредвиденных ситуаций.

Новини.LIVE сообщали, что защитники, уже проходящие службу, могут перейти на новые мотивационные контракты с четко определенным сроком от 10 месяцев до 2 лет. Оформить такой договор можно даже поверх действующего. Это можно сделать быстро через электронную заявку в приложении "Армия+" или обычным рапортом.

Семьи военнослужащих, с которыми потеряна связь, имеют законное право получать их военную зарплату и все сопутствующие выплаты. Чтобы деньги начали поступать, родственникам необходимо подтвердить статус пропавшего без вести. Для этого достаточно получить официальную выписку из государственного реестра пропавших без вести.