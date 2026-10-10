Ідентифікаційний жетон військовослужбовця: правила носіння ЗСУ

Військовослужбовці і жетон. Фото: колаж Новини.LIVE

Металевий ідентифікатор із вибитим особистим номером є обов'язковим атрибутом для бійців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Жетон дозволяє швидко розпізнати особу в разі поранення, полону чи загибелі, адже його дані надійно прив'язані до загальної системи військового обліку.

Про це повідомили в Сумському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Призначення та інформація на металевій пластині

Для військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту наявність ідентифікаційного жетона є суворою вимогою, а не питанням вибору. Жетон виготовляється за окремою технічною специфікацією, затвердженою Міністерством оборони.

Головне його призначення полягає у швидкому встановленні особи захисника за критичних обставин. Коли людина гине, зазнає поранення чи контузії, або ж опиняється в полоні. Головним елементом виробу є вибитий на ньому особистий номер.

Ця комбінація цифр слугує ключем до персональних даних армійця у базах системи військового обліку. Водночас варто розуміти, що металевий ідентифікатор функціонує виключно як засіб розпізнавання на полі бою. Він не наділений юридичною силою посвідчення особи, не може слугувати заміною військового квитка чи будь-якого іншого військово-облікового документа.

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Процедура видачі жетона у війську

Забезпечення особового складу цими засобами ідентифікації відбувається централізовано через військову частину, у якій проходить службу солдат чи офіцер. Спочатку підрозділ формує відповідну заявку, а після етапу виготовлення жетони надходять від виробника через профільні органи забезпечення.

Організацією процесу видачі та подальшим паперовим обліком безпосередньо опікується служба персоналу військової частини. Кожен військовослужбовець отримує свій екземпляр особисто, розписуючись за нього у відповідних журналах із обов'язковим зазначенням дати. Подальший контроль за тим, щоб підлеглі завжди мали при собі цей атрибут екіпірування, покладається на начальника або командира військової частини.

Правила носіння жетона і що буде у разі втрати

В умовах особливого періоду бійці підрозділів, які безпосередньо залучені до ведення бойових дій, зобов'язані носити жетон виключно на шиї. Для надійного кріплення використовується міцний ланцюжок або шнурок. Оскільки металевий номер нерозривно пов'язаний із загальним військовим обліком, його зникнення прирівнюється до втрати важливого документа.

Якщо солдат загубив пластину, він мусить якнайшвидше звернутися до відповідальної служби свого підрозділу, щоб запустити процес виготовлення дубліката. При цьому сам унікальний номер армійця залишається незмінним, тому нову пластину викарбують із тими ж цифрами.

Чи можна казати рідним номер свого жетона

Крім того, спеціалісти радять обов'язково повідомляти комбінацію цифр із жетона членам родини військовослужбовця. Володіння цією інформацією суттєво спрощує процес пошуку даних про захисника або оформлення запитів у відповідних відомствах у разі виникнення непередбачуваних ситуацій.

Новини.LIVE інформували, що захисники, які вже служать, можуть перейти на нові мотиваційні контракти з чітко визначеним строком від 10 місяців до 2 років. Оформити такий договір можна навіть поверх чинного. Це можна зробити швидко через електронну заявку в додатку "Армія+" або звичайним рапортом.

Сім'ї воїнів, з якими втрачено зв'язок, мають законне право отримувати їхню військову зарплату та всі супутні виплати. Щоб гроші почали надходити, родичам необхідно підтвердити статус зниклого. Для цього достатньо взяти офіційний витяг із державного реєстру зниклих безвісти.