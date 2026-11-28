Повестка и сотрудники ТЦК. Фото: Львовский ОТЦК и СП

Когда работнику исполняется 25 лет, его военный статус автоматически меняется. Даже если предприятие уже оформило ему бронирование, а в приложении "Резерв+" данные обновились, повестка в территориальный центр комплектования будет законной. Поэтому игнорирование повестки для уточнения данных приведет к серьезным проблемам как для самого мужчины, так и для его работодателя.

Разъяснение законности повестки при бронировании дал юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Почему ТЦК вызывает забронированных в 25 лет для личной явки

После снижения призывного возраста все мужчины, отмечающие 25-летие, подлежат снятию с учета призывников. Они автоматически переходят в категорию военнообязанных. Электронная система "Оберіг" синхронизирует эти изменения, поэтому в приложении "Резерв+" статус обновляется мгновенно.

Однако для юридического завершения этой процедуры государство требует личного присутствия гражданина в военкомате. Именно поэтому ТЦК формирует повестки на уточнение данных и направляет их непосредственно по месту официального трудоустройства.

Ответственность работодателя за вручение повестки

Процесс вручения повесток на предприятиях четко регламентирован правительственными постановлениями № 1487 и № 560. Руководитель компании не может просто проигнорировать письмо от военных. Получив распоряжение, директор обязан издать официальный приказ об уведомлении сотрудника.

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Работник должен ознакомиться с этим приказом и поставить свою подпись. Если же он отказывается это делать или не явится в ТЦК в назначенный день, работодатель фиксирует этот факт и передает информацию обратно в военкомат. Для компании сокрытие уклониста грозит крупными штрафами и потенциальными проблемами с призывом других специалистов в будущем.

Последствия игнорирования повестки в ТЦК для забронированного

Бронь дает законное право на отсрочку от службы, но не защищает от административной ответственности за нарушение учета.

Если 25-летний работник проигнорирует повестку, то тогда ТЦК:

выпишет штраф по статье 210-1 КоАП (в условиях военного положения это от 8 500 до 25 500 гривен);

направит запрос в Национальную полицию.

После обращения в полицию правоохранители имеют право разыскать мужчину, провести административное задержание и принудительно доставить его в военкомат для составления протокола.

Какие документы взять с собой в ТЦК при бронировании

Чтобы визит в ТЦК прошел без неожиданностей и риска отправки на фронт, военнообязанному необходимо подготовить правильный пакет документов.

Юрист советует обязательно взять с собой:

оригинал паспорта и идентификационный код;

электронный военный билет с QR-кодом, сгенерированный в «Резерв+»;

заверенную работодателем выписку из приказа Минэкономики о предоставлении бронирования;

официальное письмо-прошение или справку с места работы, подтверждающую, что человек до сих пор там работает и забронирован до даты, которая не просрочена.

Во время беседы с сотрудниками военкомата достаточно сообщить, что визит осуществляется исключительно для уточнения данных и постановки на учет военнообязанных. При этом человек не подлежит призыву на основании статьи 23 закона о мобилизации.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что правительственное постановление № 560 ввело в Украине правила "заочного" вручения повесток через "Укрпочту". Документ считается доставленным, даже если человек не забрал конверт, а почтальон просто поставил отметку об отказе или отсутствии адресата дома.

В то же время на практике возникают конфликты в отделениях, когда сотрудники почты отказываются искать письмо от ТЦК по фамилии и требуют специальный штрих-код. Такие отказы нарушают правила защиты персональных данных, поэтому их следует обжаловать, чтобы зафиксировать нарушение сроков или процедуры вручения.