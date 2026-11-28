Повестка на работе при наличии брони: нужно ли идти в ТЦК
Когда работнику исполняется 25 лет, его военный статус автоматически меняется. Даже если предприятие уже оформило ему бронирование, а в приложении "Резерв+" данные обновились, повестка в территориальный центр комплектования будет законной. Поэтому игнорирование повестки для уточнения данных приведет к серьезным проблемам как для самого мужчины, так и для его работодателя.
Разъяснение законности повестки при бронировании дал юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.
Почему ТЦК вызывает забронированных в 25 лет для личной явки
После снижения призывного возраста все мужчины, отмечающие 25-летие, подлежат снятию с учета призывников. Они автоматически переходят в категорию военнообязанных. Электронная система "Оберіг" синхронизирует эти изменения, поэтому в приложении "Резерв+" статус обновляется мгновенно.
Однако для юридического завершения этой процедуры государство требует личного присутствия гражданина в военкомате. Именно поэтому ТЦК формирует повестки на уточнение данных и направляет их непосредственно по месту официального трудоустройства.
Ответственность работодателя за вручение повестки
Процесс вручения повесток на предприятиях четко регламентирован правительственными постановлениями № 1487 и № 560. Руководитель компании не может просто проигнорировать письмо от военных. Получив распоряжение, директор обязан издать официальный приказ об уведомлении сотрудника.
Работник должен ознакомиться с этим приказом и поставить свою подпись. Если же он отказывается это делать или не явится в ТЦК в назначенный день, работодатель фиксирует этот факт и передает информацию обратно в военкомат. Для компании сокрытие уклониста грозит крупными штрафами и потенциальными проблемами с призывом других специалистов в будущем.
Последствия игнорирования повестки в ТЦК для забронированного
Бронь дает законное право на отсрочку от службы, но не защищает от административной ответственности за нарушение учета.
Если 25-летний работник проигнорирует повестку, то тогда ТЦК:
- выпишет штраф по статье 210-1 КоАП (в условиях военного положения это от 8 500 до 25 500 гривен);
- направит запрос в Национальную полицию.
После обращения в полицию правоохранители имеют право разыскать мужчину, провести административное задержание и принудительно доставить его в военкомат для составления протокола.
Какие документы взять с собой в ТЦК при бронировании
Чтобы визит в ТЦК прошел без неожиданностей и риска отправки на фронт, военнообязанному необходимо подготовить правильный пакет документов.
Юрист советует обязательно взять с собой:
- оригинал паспорта и идентификационный код;
- электронный военный билет с QR-кодом, сгенерированный в «Резерв+»;
- заверенную работодателем выписку из приказа Минэкономики о предоставлении бронирования;
- официальное письмо-прошение или справку с места работы, подтверждающую, что человек до сих пор там работает и забронирован до даты, которая не просрочена.
Во время беседы с сотрудниками военкомата достаточно сообщить, что визит осуществляется исключительно для уточнения данных и постановки на учет военнообязанных. При этом человек не подлежит призыву на основании статьи 23 закона о мобилизации.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что правительственное постановление № 560 ввело в Украине правила "заочного" вручения повесток через "Укрпочту". Документ считается доставленным, даже если человек не забрал конверт, а почтальон просто поставил отметку об отказе или отсутствии адресата дома.
В то же время на практике возникают конфликты в отделениях, когда сотрудники почты отказываются искать письмо от ТЦК по фамилии и требуют специальный штрих-код. Такие отказы нарушают правила защиты персональных данных, поэтому их следует обжаловать, чтобы зафиксировать нарушение сроков или процедуры вручения.