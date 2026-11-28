Повістка та працівники ТЦК. Фото: Львівський ОТЦК та СП

Коли працівнику виповнюється 25 років, його військовий статус автоматично змінюється. Навіть якщо підприємство вже оформило йому бронювання, а в додатку "Резерв+" дані оновилися, повістка до територіального центру комплектування буде законною. Тому ігнорування повістки для уточнення даних призведе до серйозних проблем як для самого чоловіка, так і для його роботодавця.

Пояснення законності повістки при бронюванні надав юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Чому ТЦК викликає заброньованих у 25 років на особисту явку

Після зниження призовного віку всі чоловіки, які святкують 25-річчя, підлягають зняттю з обліку призовників. Вони автоматично переходять до категорії військовозобов'язаних. Електронна система "Оберіг" синхронізує ці зміни, тому в застосунку "Резерв+" статус оновлюється миттєво.

Проте для юридичного завершення цієї процедури держава вимагає особистої присутності громадянина у військкоматі. Саме тому ТЦК формує повістки на уточнення даних і надсилає їх безпосередньо за місцем офіційного працевлаштування.

Відповідальність роботодавця за вручення повістки

Процес вручення повісток на підприємствах чітко регламентований урядовими постановами № 1487 та № 560. Керівник компанії не може просто проігнорувати лист від військових. Отримавши розпорядження, директор зобов'язаний видати офіційний наказ про оповіщення співробітника.

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Працівник має ознайомитися з цим наказом і поставити свій підпис. Якщо ж він відмовляється це робити або не з'являється до ТЦК у визначений день, роботодавець фіксує цей факт і передає інформацію назад до військкомату. Для компанії покривання ухилянта загрожує великими штрафами та потенційними проблемами із бронюванням інших фахівців у майбутньому.

Наслідки ігнорування повістки до ТЦК для заброньованого

Бронь дає законне право на відстрочку від служби, але не захищає від адміністративної відповідальності за порушення обліку.

Якщо 25-річний працівник проігнорує повістку, то тоді ТЦК:

випише штраф за статтею 210-1 КУпАП (в умовах воєнного стану це від 8 500 до 25 500 гривень);

надішле запит до Національної поліції.

Після звернення до поліції правоохоронці мають право розшукати чоловіка, провести адміністративне затримання та примусово доставити його до військкомату для складання протоколу.

Які документи взяти із собою в ТЦК заброньованому

Аби візит до ТЦК пройшов без несподіванок і ризику відправки на фронт, військовозобов'язаному необхідно підготувати правильний пакет паперів.

Юрист радить обов'язково взяти з собою:

оригінал паспорта та ідентифікаційний код;

електронний військовий квиток із QR-кодом, згенерований у "Резерв+";

завірений роботодавцем витяг із наказу Мінекономіки про надання бронювання;

офіційний лист-клопотання або довідку з місця роботи, яка підтверджує, що людина досі там працює і заброньована до дати, яка не протермінована.

Під час розмови з працівниками військкомату достатньо повідомити, що візит відбувається виключно для уточнення даних і переходу на облік військовозобов'язаних. При цьому призову людина не підлягає на підставі статті 23 закону про мобілізацію.

Раніше Новини.LIVE інформували, що урядова постанова №560 запровадила в Україні правила "заочного" вручення повісток через Укрпошту. Документ вважається доставленим, навіть якщо людина не забрала конверт, а поштар просто поставив відмітку про відмову або відсутність адресата вдома.

Водночас на практиці виникають конфлікти у відділеннях, коли працівники пошти відмовляються шукати лист від ТЦК за прізвищем і вимагають спеціальний штрих-код. Такі відмови порушують правила захисту персональних даних, тож їх варто оскаржувати, щоб зафіксувати порушення строків чи процедури вручення.