Почтовый ящик Укрпочты. Фото: УНИАН

Получили ли вы письмо от ТЦК или нет — для закона это теперь не имеет значения. Правительственное постановление № 560 ввело механизм "заочного" вручения повестки. Юридическим фактом доставки повестки отныне служит обычная отметка почтальона о вашем отсутствии по адресу или отказе принять конверт.

Об этом сообщает Сумской ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как выдают повестки по почте

Территориальные центры комплектования отправляют повестки исключительно заказными письмами. К такой отправке всегда прилагается опись вложения и уведомление о вручении.

Адрес для отправки повестки будет тот, который известен ТЦК. Если человек проигнорировал обязанность по обновлению данных, конверт автоматически отправят по месту его официальной прописки, даже если человек уже там не проживает.

Когда письмо поступает в отделение, почтальон должен позвонить получателю или опустить бумажное уведомление в его почтовый ящик. С этого момента у гражданина есть ровно три рабочих дня, чтобы прийти и забрать отправление. Само по себе уведомление у двери еще не является фактом вручения повестки — все решают дальнейшие действия почтового оператора.

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Государство признает процесс уведомления успешным в трех конкретных ситуациях:

Человек лично пришел на почту и забрал конверт . Датой вручения считается день выдачи письма на руки.

. Датой вручения считается день выдачи письма на руки. Гражданин пришел, но сознательно отказался принимать отправление . В таком случае день, когда сотрудник почты зафиксировал этот отказ в системе, становится юридической датой вручения.

. В таком случае день, когда сотрудник почты зафиксировал этот отказ в системе, становится юридической датой вручения. Если в течение трёх рабочих дней после получения уведомления о письме никто не явился, почтальон делает отметку об отсутствии адресата. Конверт возвращается обратно в ТЦК, а день проставления этого штампа официально считается днём успешной доставки повестки.

Стоит помнить важный нюанс: день «заочного» получения письма и дата, когда нужно явиться в военкомат, никогда не совпадают. Конкретное время визита указано в самой повестке.

Поэтому, игнорируя почту, военнообязанный всё равно получает статус уведомлённого, однако даже не догадывается, на какую дату ему назначили явку, гарантированно рискуя получить штраф.

Новини.LIVE сообщали о том, что для того, чтобы повестка имела юридическую силу, она должна соответствовать требованиям правительственного постановления № 560. В частности, в повестке должны быть четко указаны данные конкретного военнообязанного, название его ТЦК, а также точная дата, время и место, куда именно нужно явиться.

Несмотря на то, что из-за военного положения повестки мужчинам продолжают выписывать, делать это могут далеко не всегда. В законодательстве есть ряд случаев, когда представители военкоматов вообще не имеют права вручать повестку.