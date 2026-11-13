Поштова скринька Укрпошти. Фото: УНІАН

Забрали ви лист від ТЦК чи ні — для закону тепер не має значення. Урядова постанова №560 запровадила механізм "заочного" вручення повістки. Юридичним фактом доставки повістки відтепер слугує звичайна відмітка поштаря про вашу відсутність за адресою або відмову взяти конверт.

Про це повідомляє Сумський ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як видають повістки через пошту

Територіальні центри комплектування надсилають повістки виключно рекомендованими листами. До такого відправлення завжди додається опис вкладеного та повідомлення про вручення.

Адреса для відправлення повістки буде та, що відома ТЦК. Якщо людина проігнорувала обов'язок щодо оновлення даних, конверт автоматично відправлять за місцем її офіційної прописки навіть якщо чоловік уже там не проживає.

Коли лист надходить до відділення, листоноша має зателефонувати отримувачу або кинути паперове сповіщення йому в поштову скриньку. З цього моменту в громадянина є рівно три робочі дні, аби прийти та забрати відправлення. Саме ж сповіщення у дверях ще не є фактом вручення повістки — все вирішують подальші дії поштового оператора.

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Коли закон вважає повістку доставленою

Держава визнає процес оповіщення успішним у трьох конкретних ситуаціях:

Людина особисто прийшла на пошту і забрала конверт . Датою вручення є день видачі листа на руки.

. Датою вручення є день видачі листа на руки. Громадянин прийшов, але свідомо відмовився брати відправлення . У такому разі день, коли працівник пошти зафіксував цю відмову в системі, стає юридичною датою вручення.

. У такому разі день, коли працівник пошти зафіксував цю відмову в системі, стає юридичною датою вручення. Якщо протягом трьох робочих днів після отримання сповіщення за листом ніхто не прийшов, поштар робить відмітку про відсутність адресата. Конверт повертається назад до ТЦК, а день проставлення цього штампа офіційно вважається днем успішного вручення виклику.

Варто пам'ятати важливий нюанс, що день "заочного" отримання листа та дата, коли треба з'явитися до військкомату, ніколи не співпадають. Конкретний час візиту надрукований у самій повістці.

Тому, ігноруючи пошту, військовозобов'язаний все одно отримує статус оповіщеного, проте навіть не здогадується, на яку дату йому призначили явку, гарантовано ризикуючи отримати штраф.

Новини.LIVE інформували про те, що для того аби повістка мала юридичну силу, вона мусить відповідати вимогам урядової постанови № 560. Зокрема, у повістці мають бути чітко вказані дані конкретного військовозобов'язаного, назва його ТЦК, а також точна дата, час і місце, куди саме потрібно з'явитися.

Попри те, що через воєнний стан повістки чоловікам продовжують виписувати, робити це можуть далеко не завжди. У законодавстві є низка випадків, коли представники військкоматів узагалі не мають права вручати повістку.