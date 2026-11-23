Военнослужащие ВСУ. Фото: Ирина Рыбакова/Пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Вооруженных Сил Украины

Поломка прибора, повреждение служебного автомобиля или утрата снаряжения ещё не означают, что военнослужащего автоматически заставят возместить ущерб. Закон о материальной ответственности военных охватывает уничтожение, повреждение, недостачу, хищение или незаконное использование имущества, но применяется исключительно в том случае, если ущерб причинен по вине военнослужащего.

Что считается военным имуществом и в каких случаях бойца будут наказывать за его утрату, объяснили в Сумском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Когда утрата имущества на фронте является виной бойца

Чтобы привлечь военного к материальной ответственности, командование должно официально установить следующее:

факт прямого действительного ущерба;

противоправность поведения военнослужащего;

причинно-следственную связь между его действиями и причиненным ущербом;

наличие вины самого бойца.

Если автомобиль, средство связи или другое имущество уничтожено, утрачено или повреждено в результате боевых действий, вражеского обстрела, действий противника или во время выполнения боевого или специального задания, счет военнослужащему не выставляется. Для таких случаев закон предусматривает особый порядок.

Но если имущество было повреждено или утрачено по неосторожности, в результате нарушения установленных правил или других виновных действий, то придется отвечать лично. Однако даже в этом случае просто вычесть полную стоимость из зарплаты нельзя.

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Взыскание должно основываться на законных основаниях и доказанных обстоятельствах. Кроме того, сумма возмещения не всегда равна полной стоимости вещи. Законодательство различает виды материальной ответственности, в частности предусматривает и повышенную ответственность для отдельных ситуаций.

Что делать военнослужащему сразу после потери или повреждения

Чтобы боевую утрату не квалифицировали как халатность, важно с первых минут:

Не скрывайте происшествие . Сообщите командованию о потере или повреждении в установленном порядке.

. Сообщите командованию о потере или повреждении в установленном порядке. Соберите доказательства, если это возможно и безопасно. Это имеет решающее значение прежде всего для боевых потерь. Стоит зафиксировать на фото или видео повреждения, время и место происшествия, сведения о боевом задании, показания сослуживцев, а также сохранить соответствующие рапорты, донесения и другие документы или записи.

если это возможно и безопасно. Это имеет решающее значение прежде всего для боевых потерь. Стоит зафиксировать на фото или видео повреждения, время и место происшествия, сведения о боевом задании, показания сослуживцев, а также сохранить соответствующие рапорты, донесения и другие документы или записи. Внимательно читайте всё перед подписью . Получив на подпись акт, объяснение или другой документ, проверьте формулировки относительно причин инцидента и вашей вины. В случае несогласия прямо укажите это в документе или подайте отдельные письменные объяснения.

. Получив на подпись акт, объяснение или другой документ, проверьте формулировки относительно причин инцидента и вашей вины. В случае несогласия прямо укажите это в документе или подайте отдельные письменные объяснения. Сохраните копии всех рапортов, актов и объяснений — они станут основой, если решение командования придется обжаловать.

Как действовать, если деньги уже требуют

Когда с военнослужащего уже пытаются взыскать средства, следует потребовать предоставить документы, на основании которых было установлено:

факт недостачи или повреждения имущества;

причину возникновения ущерба;

вину военнослужащего;

конкретный размер убытков;

основания для привлечения к ответственности именно этого военнослужащего.

Если решение признается незаконным, его следует обжаловать. Необходимо документально зафиксировать обстоятельства и нарушения, подать письменный рапорт, обеспечить подтверждение его подачи, а при необходимости можно обратиться к высшему командованию или на горячую линию 1512.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине уже упростили процедуру подачи некоторых документов для военных и добровольцев. В октябре 2026 года Минобороны обновило правила учета бойцов, благодаря чему стало проще оформлять людей, добровольно вернувшихся из СЗЧ, а также более четко определило, какая часть за что отвечает при переводе военных.

Кроме того, военные, желающие уволиться со службы по семейным обстоятельствам, могут самостоятельно обратиться в ТЦК, чтобы там проверили их семейное положение, и не ждать для этого отдельного обращения от своего командира.