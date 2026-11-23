Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Ірина Рибакова/Прес-служба 93-ї окремої механізованої бригади Холодного Яру Збройних Сил України

Поломка приладу, пошкодження службового авто або втрата спорядження ще не означають, що військовослужбовця автоматично змусять компенсувати збитки. Закон про матеріальну відповідальність військових охоплює знищення, пошкодження, нестачу, розкрадання або незаконне використання майна, але застосовується виключно тоді, коли шкоду завдано з вини бійця.

Що вважається військовим майном та коли за втрату каратимуть бійця пояснили в Сумському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Коли втрата майна на фронті є виною бійця

Щоб притягнути військового до матеріальної відповідальності, командування повинне офіційно встановити наступне:

факт прямої дійсної шкоди;

протиправність поведінки військовослужбовця;

причинний зв'язок між його діями та завданою шкодою;

наявність вини самого бійця.

Якщо автомобіль, засіб зв'язку чи інше майно знищене, втрачене або пошкоджене через бойові дії, ворожий обстріл, дії противника або під час виконання бойового чи спеціального завдання, рахунок військовому не виставляють. Для таких випадків закон передбачає спеціальний порядок.

Але якщо майно пошкодили або втратили через недбалість, порушення встановлених правил чи інші винні дії, то доведеться відповідати особисто. Проте навіть у цьому разі просто вирахувати повну вартість із зарплати не можна.

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Стягнення має посилатися на законні підстави й доведені обставини. Крім того, сума відшкодування не завжди дорівнює повній ціні речі. Законодавство розрізняє види матеріальної відповідальності, зокрема передбачає й підвищену для окремих ситуацій.

Що робити військовому одразу після втрати чи пошкодження

Щоб бойову втрату не оформили як недбалість, важливо з перших хвилин:

Не приховуйте подію . Повідомте командування про втрату або пошкодження у встановленому порядку.

. Повідомте командування про втрату або пошкодження у встановленому порядку. Зберіть докази, якщо це можливо і безпечно. Це має вирішальне значення насамперед для бойових втрат. Варто зафіксувати фото або відео пошкоджень, час і місце події, відомості про бойове завдання, свідчення побратимів, а також зберегти відповідні рапорти, донесення й інші документи чи записи.

якщо це можливо і безпечно. Це має вирішальне значення насамперед для бойових втрат. Варто зафіксувати фото або відео пошкоджень, час і місце події, відомості про бойове завдання, свідчення побратимів, а також зберегти відповідні рапорти, донесення й інші документи чи записи. Уважно читайте все перед підписом . Отримавши на підпис акт, пояснення чи інший документ, перевірте формулювання щодо причин інциденту та вашої вини. У разі незгоди прямо зазначте це в документі або подайте окремі письмові пояснення.

. Отримавши на підпис акт, пояснення чи інший документ, перевірте формулювання щодо причин інциденту та вашої вини. У разі незгоди прямо зазначте це в документі або подайте окремі письмові пояснення. Збережіть копії всіх рапортів, актів і пояснень — вони стануть базою, якщо рішення командування доведеться оскаржувати.

Як діяти, якщо гроші вже вимагають

Коли з військовослужбовця вже намагаються стягнути кошти, то слід вимагати надати документи, на підставі яких встановили:

факт нестачі або пошкодження майна;

причину виникнення шкоди;

вину військовослужбовця;

конкретний розмір збитків;

підстави для притягнення до відповідальності саме цього бійця.

Якщо рішення видається незаконним, його слід оскаржувати. Треба документально зафіксувати обставини та порушення, подати письмовий рапорт, забезпечити підтвердження його подання, а за потреби можна звернутися до вищого командування або на гарячу лінію 1512.

Новини.LIVE повідомляли, що в Україні вже спростили частину подачі деяких документів для військових і добровольців. У жовтні 2026 року Міноборони оновило правила обліку бійців, завдяки чому стало легше оформлювати людей, які добровільно повернулися із СЗЧ, а також чіткіше визначило, яка частина за що відповідає під час переведення військових.

Крім того, військові, які хочуть звільнитися зі служби за сімейними обставинами, можуть самі звернутися до ТЦК, щоб там перевірили їхній сімейний стан, і не чекати для цього окремого звернення від свого командира.