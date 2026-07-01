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Главная Мобилизация Повторная ВВК для временно негодных: юрист объяснил, как правильно подготовиться

Повторная ВВК для временно негодных: юрист объяснил, как правильно подготовиться

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 20:00
Повторная ВВК для временно негодного: юрист объяснил, как правильно подготовиться
Очередь на ВВК, приложение "Резерв+", где можно получить направление на повторную ВВК. Фото: dialog.ua, Новини.LIVE

Гражданин, признанный временно негодным, должен пройти повторную военно-врачебную комиссию. Перед повторной ВВК гражданин должен подготовить все документы. В частности, это копии всех выписок из больниц.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Повторная ВВК и временная негодность

Военно-врачебная комиссия может признать гражданина негодовым к военной службе. Это возможно при наличии серьезных заболеваний или увечий.

Существует также статус "временно непригодный к службе в ВСУ". Такой статус присваивается, например, после хирургической операции или во время лечения.

Гражданин, признанный временно негодящим к службе на определенный срок (обычно до 12 месяцев), обязан пройти повторную военно-врачебную комиссию. Она определит текущее состояние гражданина и его возможную годность или негодность к службе в ВСУ.

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Подготовка к повторной ВВК

К юристам обратился гражданин, находящийся в статусе временно неготового. Он поинтересовался, как ему правильно подготовиться к повторной военно-врачебной  комиссии.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, пояснил, что необходимо собрать все документальные подтверждения заболеваний. Дерий подчеркнул: "Чтобы ваши диагнозы были должным образом учтены, подготовьте заверенные копии всех выписок из больницы после операции (протокол операции, послеоперационные эпикризы, результаты КТ/МРТ, консультационные заключения врачей)".

Дерий объяснил, как попасть на повторную ВВК: "Придя в назначенное время, подайте письменное заявление на имя начальника ТЦК. В заявлении укажите:"В связи с истечением срока временной негодности прошу направить меня на ВЛК для повторного осмотра". Другой вариант: вы можете получить направление на ВВК через "Резерв+".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что ТЦК не может требовать от гражданина пройти повторную ВВК в другой больнице.

Военно-врачебная комиссия может признать гражданина временно негодным к военной службе. Такие лица должны пройти повторную ВВК через несколько месяцев. Повторная военно-врачебная комиссия проходит в той же больнице, что и предыдущая.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что для повторной ВВК уже в учебном центре достаточно подать рапорт.

Военнослужащий имеет право на прохождение военно-врачебной комиссии. Причем это право не зависит от срока пребывания в армии. Так, даже если гражданина только что мобилизовали и он находится в учебном центре, при необходимости (ухудшение состояния здоровья) военнослужащий может подать рапорт на ВВК.

ВВК временно непригоден Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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