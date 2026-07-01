Повторна ВЛК для тимчасово непридатного: юрист пояснив, як правильно підготуватися

Черга на ВЛК, застосунок "Резерв+", де можна отримати направлення на повторну ВЛК. Фото: dialog.ua, Новини.LIVE

Громадянин, який був визнаний тимчасово непридатним, має пройти повторну військово-лікарську комісію. Перед повторною ВЛК громадянин має підготувати усі документи. Це, зокрема, копії усіх виписок з лікарень.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Повторна ВЛК і тимчасова непридатність

Військово-лікарська комісія може визнати громадянина непридатним до військової служби. Це можливо за наявності серйозних захворювань чи каліцтв.

Існує також статус "тимчасово непридатний до служби в ЗСУ". Такий статус надається, наприклад, після хірургічної операції чи під час лікування.

Громадянин, який був визнаний тимчасово непридатним на певний строк (зазвичай до 12 місяців), має обов’язково пройти повторну військово-лікарську комісію. Вона визначить поточний стан громадянина і його можливу придатність чи непридатність до служби в ЗСУ.

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Підготовка до повторної ВЛК

До юристів звернувся громадянин, який перебуває у статусі тимчасово непридатного. Він поцікавився, як йому правильно підготуватися до повторної військово-лікарської комісії.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що потрібно зібрати усі документальні підтвердження захворювань. Дерій підкреслив: "Щоб Ваші діагнози були належним чином враховані, підготуйте завірені копії всіх виписок з лікарні після операції (протокол операції, післяопераційні епікризи, результати КТ/МРТ, консультаційні висновки лікарів)".

Дерій пояснив, як потрапити на повторну ВЛК: "Прийшовши у визначений час, подайте письмову заяву на ім'я начальника ТЦК. У заяві вкажіть: "У зв’язку із завершенням терміну тимчасової непридатності, прошу направити мене на ВЛК для переогляду". Інший варіант: Ви можете взяти направлення на ВЛК через "Резерв+".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що ТЦК не може вимагати від громадянина пройти повторну ВЛК у іншій лікарні.

Військово-лікарська комісія може визнати громадянина тимчасово непридатним до військової служби. Такі особи мають пройти повторну ВЛК через кілька місяців. Повторна військово-лікарська комісія проходить у тій самій лікарні, що і попередня.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що для повторної ВЛК уже в навчальному центрі достатньо подати рапорт.

Військовослужбовець має право на проходження військово-лікарської комісії. Причому це право не залежить від часу перебування в армії. Так, навіть якщо громадянина тільки мобілізували і він перебуває у навчальному центрі, за потреби (погіршення стану здоров’я) військовий може подати рапорт на ВЛК.