Повторное возвращение из СОЧ невозможно, придется обращаться в суд

Задержанный военнослужащий, судебное заседание. Фото: ДГУВД, "Громадське радіо"

Светлана Красноштан Редактор

Военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть, может вернуться на службу в ВСУ. Однако это возможно только в том случае, если он был объявлен в розыск по СОЧ впервые. Второе объявление военнослужащего в розыск означает, что в дальнейшем его обязательно ждет суд.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Что такое СОЧ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют соответствующие права и обязанности. Это касается всех военных, в частности, и тех, кто находится в зоне боевых действий.

Одной из главных обязанностей является выполнение приказов командования и запрет покидать свою часть без разрешения командира. Однако во время полномасштабной войны в ВСУ были зафиксированы случаи нарушения этих обязанностей.

В частности, случаи так называемого СОЧ, самовольного оставления части. Это серьёзное преступление, поэтому в отношении военнослужащего, совершившего СОЧ, возбуждается уголовное дело.

Когда из СОЧ остается только один путь, в суд

К юристам обратился гражданин, который был мобилизован в ряды ВСУ во время особого периода. Он рассказал, что его дважды объявляли в СОЧ.

Военнослужащий поинтересовался, может ли он после второго самовольного оставления части вернуться на военную службу. Юристы, комментируя эту ситуацию, заверили, что это сделать невозможно.

Адвокат Вячеслав Кирда отметил: "К сожалению, но повторное возвращение из СОЧ, как правило, невозможно, ведь лицо подлежит уголовной ответственности. То есть будет суд".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что юрист объяснил, кому поможет новый механизм возвращения из СОЧ.

Новый механизм добровольного возвращения из СОЧ работает. Он в первую очередь рассчитан на тех военнослужащих, которые покинули часть по личным обстоятельствам или из-за конфликтов на службе, но готовы вернуться к исполнению обязанностей.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, кто и где ведет расследование по делам о самовольном оставлении воинской части.

Самовольное оставление воинской части считается серьезным правонарушением. Уголовные дела военнослужащих, самовольно покинувших часть, ведет Государственное бюро расследований.