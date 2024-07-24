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Какие права имеет мобилизованный в Украине в 2024 году — полный перечень

24 июля 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в ряды ВСУ 2024 — какие права получают мобилизованные — полный перечень
Украинские военнослужащие во время учений. Фото: Минобороны
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую начала россия. Военнообязанных мужчин призывают на военную службу для защиты страны от оккупантов. Каждый мобилизованный гражданин имеет права, льготы и социальную защиту.

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Это в частности предусмотрено Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Какие именно права имеют мобилизованные, рассказываем далее в материале.

Отпуск

Вышеупомянутый закон регламентирует право на отпуск для военнослужащих. Во время военного положения предоставляют следующие виды отпусков:

  • основной отпуск (ежегодный и составляет 30 календарных дней);
  • по семейным обстоятельствам (может предоставляться сроком до 10 дней, но без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины, денежное довольствие сохраняется);
  • отпуск военнослужащим-женщинам в связи с беременностью и родами;
  • отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. В случае необходимости домашнего ухода — не более чем до достижения шестилетнего возраста. Если оба родителя являются военнослужащими, такой отпуск предоставляется одному из них по их решению;
  • отпуск для лечения в связи с болезнью или для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) по заключению ВВК с сохранением денежного довольствия. Продолжительность такого отпуска определяется характером заболевания, ранения (контузии, травмы или увечья).

Следует заметить, что командир может отказать в отпуске, если 30% общей численности военных определенной категории соответствующего подразделения уже находятся на отдыхе. Тогда предоставление отпуска возможно, когда такие военные вернутся на службу. Если отказ не законен, то военнослужащий имеет право написать жалобу.

 

Отпуск для военных ВСУ
Девушка встречает военного. Фото: Вечірній Київ

Предыдущее место работы

Согласно ст. 119 Кодекса законов о труде Украины, мобилизованные имеют право на сохранение места работы и должности, независимо от формы собственности предприятия, учреждения, организации.

Физические лица предприниматели могут не платить единый социальный взнос. ФЛП при этом закрывать не надо.

Выплата военной пенсии на время службы

Лица, получающие военную пенсию, если были призваны во время мобилизации, не прекращают получать пенсии. Часть 3 ст. 2 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" предоставляет соответствующее право.

Происходит и освобождение от начисления штрафных санкций за невыполнение денежных обязательств и процентов по кредитам.

 

Льготы для УЗИ
Украинский военнослужащий подписывает бумаги. Фото: kozsr.gov.ua

Льготы

Согласно ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", лица, получившие статус участника боевых действий (УБД), имеют право на определенный перечень льгот и гарантий.

В частности, это касается льгот на жилищно-коммунальные услуги, санаторно-курортное лечение, проезд. Также речь идет о получении земельных участков, жилья и т.п.

Ранее мы писали, как выбирают должность для только что мобилизованных.

Напомним, мы сообщали, сколько платят мобилизованным украинцам во время учебы

Также мы информировали, какие документы подтверждают мобилизацию на военную службу.

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