Правила переподписания контракта для офицеров при повышении в звании

Военнослужащий ВСУ. Фото: 5-я ОВМбр

Военнослужащим, проходящим службу по контракту в армии и получающим повышение, например, с должности командира взвода до командира роты, не нужно перезаключать действующий договор. Также военнослужащий имеет полное право ознакомиться со списком боевых частей, обратившись непосредственно в штаб по месту прохождения службы.

Разъяснение предоставила пресс-служба Сил обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Как контракт влияет на службу военнослужащего в случае предложения о повышении

Украинским военнослужащим не нужно заключать новый договор при карьерном продвижении. Если командиру взвода предлагают возглавить роту и он соглашается на соответствующее повышение, переподписывать действующий контракт не придется. Все юридические обязательства и условия остаются в силе в рамках ранее подписанного документа.

Может ли военнослужащий по контракту уточнить перечень

Отдельно в Силах обороны разъяснили, предоставляется ли военнослужащим право доступа к информации о статусах подразделений. Полный перечень боевых воинских частей определен официальным приказом Министерства обороны Украины № 222, который был принят 18 июня 2026 года.

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Чтобы ознакомиться с этим утвержденным списком, военнослужащему необходимо обратиться с соответствующим запросом непосредственно в штаб своей воинской части, где ему должны предоставить необходимую информацию для ознакомления.

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Как сообщали ранее Новини.LIVE, подписание контракта на военную службу гарантирует сотруднику законное право на освобождение от исполнения должностных обязанностей на предприятии. Однако одного устного предупреждения со стороны руководства недостаточно для кадрового учета.

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В то же время Министерство обороны Украины запустило специальный базовый контракт сроком на два года для обеспечения небоевых должностей в тыловых подразделениях, который предусматривает гарантированные выплаты и предоставление отсрочки. Такая форма службы рассчитана на специалистов по обеспечению. Кем можно работать в тылу по контракту?