Правила перепідписання контракту для офіцерів при підвищенні

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 5 ОВМбр

Військовослужбовцям, які служать на контрактній формі у війську і йдуть на підвищення, наприклад, з посади командира взводу до командира роти, не потрібно переукладати чинну угоду. Також військовий має повне право ознайомитися зі списком бойових частин, звернувшись безпосередньо до штабу за місцем проходження служби.

Роз'яснення надала пресслужба Сил оборони України, передає Новини.LIVE.

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Як впливає контракт на службу бійця у разі пропозиції підвищення

Українським військовослужбовцям не потрібно укладати новий договір під час кар'єрного просування. Якщо командиру взводу пропонують очолити роту і він погоджується на відповідне підвищення, перепідписувати чинний контракт не доведеться. Усі юридичні зобов'язання та умови залишаються чинними в межах раніше підписаного документа.

Чи може військовий на контракті уточнити перелік

Окремо в Силах оборони роз'яснили, чи надається військовим право доступу до інформації про статуси підрозділів. Повний перелік бойових військових частин визначений офіційним наказом Міністерства оборони України № 222, який був ухвалений 18 червня 2026 року.

Щоб побачити цей затверджений список, військовослужбовцю необхідно звернутися з відповідним запитом безпосередньо до штабу своєї військової частини, де йому мають надати необхідну інформацію для ознайомлення.

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Водночас Міністерство оборони України запустило спеціальний базовий контракт терміном на два роки для забезпечення небойових посад у тилових підрозділах, що передбачає гарантовані виплати та надання відстрочки. Така форма служби розрахована на спеціалістів забезпечення. Ким можна працювати у тилу за контрактом?