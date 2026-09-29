Что государство гарантирует мобилизованным: права в 2026 году

Права мобилизованных: от сохранения рабочего места до списания налогов
Украинцы, которых призывают в армию в рамках мобилизации, юридически приравниваются к военнослужащим по контракту. Это означает, что за ними закрепляется солидный пакет государственных гарантий, который охватывает как период непосредственной службы, так и адаптацию после возвращения к гражданской жизни.
Какие гарантии предоставляет государство мобилизованным, напомнили в Харьковском ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.
Налоговые льготы и гарантии для военнослужащих в 2026 году
В частности, государство строго контролирует соблюдение финансовых и трудовых прав мобилизованных.
Основные гарантии в этой сфере предусматривают:
- Сохранение рабочего места. Независимо от формы собственности предприятия (частная компания или государственное учреждение), за человеком сохраняется его должность до момента демобилизации.
- Денежное довольствие. Гражданский работодатель больше не выплачивает зарплату. В армии боец получает должностной оклад, боевые надбавки, а также доплаты за звание, условия службы и выслугу лет.
- Льготы для индивидуальных предпринимателей. Самозанятые лица и предприниматели освобождаются от подачи отчетности и уплаты большинства налогов. Их статус не аннулируется, а штрафы за период службы списываются или переносятся.
- Непрерывный стаж и пенсии. Время службы в армии полностью засчитывается в общий, государственный стаж и стаж по специальности. Если призывник уже был пенсионером, выплаты ему не прекращаются.
Ещё до отправки на фронт каждый военнослужащий имеет законное право требовать полноценной боевой подготовки и полного обеспечения (форма, оружие, питание). В подразделениях также гарантируется свобода вероисповедания — можно исповедовать любую религию или оставаться атеистом.
Льготы и гарантии бойцам в сфере здравоохранения и коммунальных услуг
Особое внимание государство уделяет здоровью и отдыху солдат. Защитники имеют право на:
- Полностью бесплатное лечение в военных госпиталях и гражданских медицинских учреждениях.
- Бесплатные стоматологические услуги и протезирование зубов в больницах, имеющих договор с НСЗУ.
- Солидные денежные компенсации в случае ранения, инвалидности или гибели (получает семья).
- Несколько видов отпусков: до 30 дней основного ежегодного отпуска, до 10 дней по семейным обстоятельствам и дополнительные 14 дней для участников боевых действий. Отпуск для лечения не имеет фиксированного срока.
Сам статус УБД после увольнения открывает доступ к скидкам на коммунальные услуги, бесплатному проезду и санаторному лечению. Также государство обязано обеспечить ветеранам психологическую реабилитацию и бесплатное переобучение.
Покинуть службу законно можно по состоянию здоровья, по возрасту, по приговору суда, из-за сложных семейных обстоятельств или в рамках предстоящей демобилизации.
Если же командиры нарушают права бойца, необходимо обязательно фиксировать доказательства. Для этого можно хранить копии приказов, снимать фото и видео, записывать имена должностных лиц. С этими материалами можно подавать жалобы в Военную службу правопорядка (ВСП), в Специализированную прокуратуру в сфере обороны, к военному омбудсмену, Уполномоченному по правам человека, а также обращаться на горячие линии Минобороны и Координационного штаба.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что мобилизованные с тяжелыми заболеваниями нередко теряют шанс отменить заключение ВЛК из-за ошибок родственников. Юрист назвал три наиболее распространенные ошибки, которые значительно затрудняют или даже делают невозможным обжалование.
Командиры подразделений не имеют законных оснований отказывать в регистрации рапорта о переводе из-за формальностей, таких как цвет чернил или выбранный шрифт. В случае игнорирования или неприятия документа юристы советуют отправлять его ценным письмом с описью вложения по адресу части или Минобороны, обязательно сохраняя почтовые квитанции в качестве доказательства для возможного обжалования действий в суде.