Что государство гарантирует мобилизованным: права в 2026 году

Военнослужащие ВСУ. Фото: 93-я ОМБр

Украинцы, которых призывают в армию в рамках мобилизации, юридически приравниваются к военнослужащим по контракту. Это означает, что за ними закрепляется солидный пакет государственных гарантий, который охватывает как период непосредственной службы, так и адаптацию после возвращения к гражданской жизни.

Какие гарантии предоставляет государство мобилизованным, напомнили в Харьковском ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Налоговые льготы и гарантии для военнослужащих в 2026 году

В частности, государство строго контролирует соблюдение финансовых и трудовых прав мобилизованных.

Основные гарантии в этой сфере предусматривают:

Сохранение рабочего места . Независимо от формы собственности предприятия (частная компания или государственное учреждение), за человеком сохраняется его должность до момента демобилизации.

. Независимо от формы собственности предприятия (частная компания или государственное учреждение), за человеком сохраняется его должность до момента демобилизации. Денежное довольствие . Гражданский работодатель больше не выплачивает зарплату. В армии боец получает должностной оклад, боевые надбавки, а также доплаты за звание, условия службы и выслугу лет.

. Гражданский работодатель больше не выплачивает зарплату. В армии боец получает должностной оклад, боевые надбавки, а также доплаты за звание, условия службы и выслугу лет. Льготы для индивидуальных предпринимателей . Самозанятые лица и предприниматели освобождаются от подачи отчетности и уплаты большинства налогов. Их статус не аннулируется, а штрафы за период службы списываются или переносятся.

. Самозанятые лица и предприниматели освобождаются от подачи отчетности и уплаты большинства налогов. Их статус не аннулируется, а штрафы за период службы списываются или переносятся. Непрерывный стаж и пенсии. Время службы в армии полностью засчитывается в общий, государственный стаж и стаж по специальности. Если призывник уже был пенсионером, выплаты ему не прекращаются.

Ещё до отправки на фронт каждый военнослужащий имеет законное право требовать полноценной боевой подготовки и полного обеспечения (форма, оружие, питание). В подразделениях также гарантируется свобода вероисповедания — можно исповедовать любую религию или оставаться атеистом.

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Особое внимание государство уделяет здоровью и отдыху солдат. Защитники имеют право на:

Полностью бесплатное лечение в военных госпиталях и гражданских медицинских учреждениях.

в военных госпиталях и гражданских медицинских учреждениях. Бесплатные стоматологические услуги и протезирование зубов в больницах, имеющих договор с НСЗУ.

и протезирование зубов в больницах, имеющих договор с НСЗУ. Солидные денежные компенсации в случае ранения, инвалидности или гибели (получает семья).

в случае ранения, инвалидности или гибели (получает семья). Несколько видов отпусков: до 30 дней основного ежегодного отпуска, до 10 дней по семейным обстоятельствам и дополнительные 14 дней для участников боевых действий. Отпуск для лечения не имеет фиксированного срока.

Сам статус УБД после увольнения открывает доступ к скидкам на коммунальные услуги, бесплатному проезду и санаторному лечению. Также государство обязано обеспечить ветеранам психологическую реабилитацию и бесплатное переобучение.

Покинуть службу законно можно по состоянию здоровья, по возрасту, по приговору суда, из-за сложных семейных обстоятельств или в рамках предстоящей демобилизации.

Если же командиры нарушают права бойца, необходимо обязательно фиксировать доказательства. Для этого можно хранить копии приказов, снимать фото и видео, записывать имена должностных лиц. С этими материалами можно подавать жалобы в Военную службу правопорядка (ВСП), в Специализированную прокуратуру в сфере обороны, к военному омбудсмену, Уполномоченному по правам человека, а также обращаться на горячие линии Минобороны и Координационного штаба.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что мобилизованные с тяжелыми заболеваниями нередко теряют шанс отменить заключение ВЛК из-за ошибок родственников. Юрист назвал три наиболее распространенные ошибки, которые значительно затрудняют или даже делают невозможным обжалование.

Командиры подразделений не имеют законных оснований отказывать в регистрации рапорта о переводе из-за формальностей, таких как цвет чернил или выбранный шрифт. В случае игнорирования или неприятия документа юристы советуют отправлять его ценным письмом с описью вложения по адресу части или Минобороны, обязательно сохраняя почтовые квитанции в качестве доказательства для возможного обжалования действий в суде.