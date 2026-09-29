Що держава гарантує мобілізованим: права в 2026 році

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 93 ОМБр

Українці, яких призивають до війська за мобілізацією, юридично прирівнюються до військовослужбовців за контрактом. Це означає, що за ними закріплюється солідний пакет державних гарантій, який охоплює як період безпосередньої служби, так і адаптацію після повернення до цивільного життя.

Які гарантії надає держава мобілізованим нагадали у Харківському ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Податкові пільги та гарантії для військовослужбовців в 2026 році

Зокрема, держава жорстко контролює дотримання фінансових та трудових прав мобілізованих.

Головні гарантії у цій сфері передбачають:

Збереження робочого місця . Незалежно від форми власності підприємства (приватна компанія чи держустанова), за людиною залишається її посада до моменту демобілізації.

. Незалежно від форми власності підприємства (приватна компанія чи держустанова), за людиною залишається її посада до моменту демобілізації. Грошове забезпечення . Цивільний роботодавець більше не виплачує зарплату. У війську боєць отримує посадовий оклад, бойові надбавки, а також доплати за звання, умови служби й вислугу.

. Цивільний роботодавець більше не виплачує зарплату. У війську боєць отримує посадовий оклад, бойові надбавки, а також доплати за звання, умови служби й вислугу. Пільги для ФОПів . Самозайняті особи та підприємці звільняються від подання звітності та сплати більшості податків. Їхній статус не анулюється, а штрафи за період служби списуються або переносяться.

. Самозайняті особи та підприємці звільняються від подання звітності та сплати більшості податків. Їхній статус не анулюється, а штрафи за період служби списуються або переносяться. Безперервний стаж і пенсії. Час у війську повністю зараховується до загального, державного стажу та стажу за фахом. Якщо призовник уже був пенсіонером, виплати йому не припиняють.

Ще до відправки на фронт кожен військовослужбовець має законне право вимагати повноцінної бойової підготовки та повного забезпечення (форма, зброя, харчування). У підрозділах також гарантується свобода віросповідання — можна дотримуватися будь-якої релігії або залишатися атеїстом.

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Пільги та гарантії бійцям у сфері здоров'я та комунальних послуг

Окрему увагу держава приділяє здоров'ю та відпочинку солдатів. Захисники мають право на:

Повністю безоплатне лікування у військових шпиталях і цивільних медзакладах.

Безкоштовні стоматологічні послуги та протезування зубів у лікарнях, що мають договір із НСЗУ.

та протезування зубів у лікарнях, що мають договір із НСЗУ. Солідні грошові компенсації в разі поранення, інвалідності або загибелі (отримує родина).

в разі поранення, інвалідності або загибелі (отримує родина). Кілька видів відпусток: до 30 діб основної щорічної, до 10 діб за сімейними обставинами та додаткові 14 днів для учасників бойових дій. Відпустка для лікування не має фіксованого терміну.

Сам статус УБД після звільнення відкриває доступ до знижок на комунальні послуги, безкоштовного проїзду та санаторного лікування. Також держава зобов'язана забезпечити ветеранам психологічну реабілітацію та безкоштовне перенавчання.

Покинути службу законно можна за станом здоров'я, віком, за вироком суду, через складні сімейні обставини або в рамках майбутньої демобілізації.

Якщо ж командири порушують права бійця, треба обов'язквоо фіксувати докази. Для цього можна зберігати копії наказів, знімати фото та відео, записувати імена посадовців. Із цими матеріалами скарги можна подавати до Військової служби правопорядку (ВСП), Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, військового омбудсмана, Уповноваженого з прав людини, а також звертатися на гарячі лінії Міноборони та Координаційного штабу.

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