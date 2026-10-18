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Главная Мобилизация Правила мобилизации: обязанности украинцев перед государством

Правила мобилизации: обязанности украинцев перед государством

Ua ru
18 октября 2026 22:50
Мобилизационные обязанности военнообязанных: требования к гражданам
Украинские военнослужащие проходят мимо повреждённого жилого дома. Фото: REUTERS/Анатолий Степанов

Во время мобилизации украинцы обязаны не только защищать страну, но и соблюдать ряд строгих правил воинского учета. Закон требует иметь при себе учетные документы, своевременно обновлять личные данные через приложение "Резерв+" и проходить медицинские осмотры по вызову военкомата.

Об этом сообщает Житомирский ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Взаимодействие с ТЦК и прохождение медкомиссии

Обязанность защищать государство закреплена в Конституции, однако в условиях военного положения она сопровождается рядом конкретных требований к каждому гражданину.

Одним из ключевых правил является обязательная явка в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Если человек получает повестку, он должен явиться в военкомат для выполнения предусмотренных законом действий. Обычно речь идет об уточнении актуальной учетной информации или о направлении на военно-врачебную комиссию. Именно ВВК является обязательным этапом для всех, ведь только медицинские специалисты могут официально определить степень годности человека к несению военной службы.

Военно-учетные документы и проверки на улицах

В период мобилизации каждый военнообязанный гражданин должен постоянно иметь при себе военно-учетный документ. Законодательство разрешает использовать как традиционный бумажный бланк, так и его электронный аналог, сгенерированный в государственном приложении «Резерв+».

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Этот документ необходимо немедленно предъявлять по первому требованию уполномоченных должностных лиц. Право проверять учетные данные на улицах имеют представители Национальной полиции Украины и сотрудники ТЦК и СП. Кроме того, в приграничной зоне такие же полномочия по проверке документов возложены на инспекторов Государственной пограничной службы.

Обновление персональных данных и привлечение имущества

Военный учет требует от граждан постоянного обновления информации. Если в жизни человека происходят существенные изменения, например, он переезжает по новому адресу или меняет семейное положение, закон отводит ровно семь дней на уведомление государства.

Передать эти данные можно двумя способами: во время личного визита в ближайший ТЦК и СП или дистанционно с помощью приложения "Резерв+".

Отдельным пунктом мобилизационное законодательство предусматривает возможность привлечения частных ресурсов для нужд Вооруженных Сил Украины. В определенных законом ситуациях граждане обязаны предоставлять свое транспортное средство или иное имущество воинским подразделениям. В то же время государство обязуется возместить владельцам полную стоимость изъятого имущества в соответствии с утвержденным порядком. Строгое соблюдение всех этих норм гарантирует порядок в системе учета и исполнения закона в условиях войны.

Новини.LIVE сообщали, что если человек ранее не попадал в учетные списки, цифровой профиль в приложении "Резерв+" будет пустым. Но это не означает, что наказания за игнорирование обновления военно-учетных данных не будет. Юристы объяснили, как правильно встать на учет.

В то же время действующий этап мобилизационных мероприятий продлится до конца октября и может быть продлен ещё на 90 дней. Впрочем, существует чётко определённый перечень категорий граждан, которые не подлежат направлению на службу.

украинцы военное положение мобилизация война в Украине
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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