Мобілізаційні обов'язки військовозобов'язаних: вимоги до громадян

Українські військовослужбовці проходять повз пошкоджений житловий будинок. Фото: REUTERS/Анатолій Степанов

Під час мобілізації українці зобов'язані не лише захищати країну, а й дотримуватися низки суворих правил військового обліку. Закон вимагає носити при собі облікові документи, вчасно оновлювати персональні дані через застосунок "Резерв+" та проходити медичні комісії за викликом військкомату.

На цьому наголошує Житомирський ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Взаємодія з ТЦК та проходження медкомісії

Обов'язок захищати державу закріплений у Конституції, проте в умовах воєнного стану він супроводжується низкою конкретних вимог до кожного громадянина.

Одним із ключових правил є обов'язкова явка до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Якщо людина отримує повістку, вона має прибути до військкомату для виконання визначених законом дій. Зазвичай ідеться про уточнення актуальної облікової інформації або ж направлення на військово-лікарську комісію. Саме ВЛК є обов'язковим етапом для всіх, адже тільки медичні фахівці можуть офіційно визначити рівень придатності особи до несення військової служби.

Військово-облікові документи та перевірки на вулицях

У період мобілізації кожен військовозобов'язаний громадянин повинен постійно мати при собі військово-обліковий документ. Законодавство дозволяє використовувати як традиційний паперовий бланк, так і його електронний аналог, згенерований у державному застосунку "Резерв+".

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Цей документ необхідно одразу пред'являти на першу вимогу уповноважених посадовців. Право перевіряти облікові дані на вулицях мають представники Національної поліції України та працівники ТЦК та СП. Крім того, у прикордонній зоні такі самі повноваження щодо перевірки документів покладені на інспекторів Державної прикордонної служби.

Оновлення персональних даних та залучення майна

Військовий облік вимагає від громадян постійної актуалізації інформації. Якщо у житті людини відбуваються суттєві зміни, наприклад, вона переїжджає за новою адресою або змінює сімейний стан, закон відводить рівно сім днів на сповіщення держави.

Передати ці дані можна двома шляхами: під час особистого візиту до найближчого ТЦК та СП або дистанційно за допомогою програми "Резерв+".

Окремим пунктом мобілізаційне законодавство передбачає можливість залучення приватного ресурсу для потреб Збройних Сил України. У визначених законом ситуаціях громадяни зобов'язані надавати свій транспортний засіб чи інше майно військовим підрозділам. Водночас держава бере на себе зобов'язання відшкодувати власникам повну вартість вилученого майна згідно із затвердженим порядком. Суворе дотримання всіх цих нормативів гарантує порядок у системі обліку та виконання закону в умовах війни.

Новини.LIVE повідомляли, що якщо людина раніше не потрапляла до облікових списків, цифровий профіль у додатку "Резерв+" буде порожнім. Але це не означає, що покарання за ігнорування оновлення військово-облікових даних не буде. Юристи пояснили, як встати на облік коректно.

Водночас чинний етап мобілізаційних заходів триває до кінця жовтня та може бути подовжена іще на 90 днів. Втім, є чітко визначений перелік категорій громадян, які не підлягають направленню на службу.