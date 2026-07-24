Правила проверки паспортов и военно-учетных документов: в чем разница

Военно-учетные документы, сотрудники ТЦК и СП. Фото иллюстративное: АО "Захист", УП. Коллаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

В Украине правила проверки обычных и военно-учетных документов различаются. Полицейские могут проверять паспорта граждан только в определенных законом случаях, например, когда человек находится на месте совершения правонарушения. В то же время военно-учетные документы у мужчин во время действия военного положения проверяют без каких-либо дополнительных условий.

Об этом 21 июля сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Кто имеет право проверять военно-учетные документы

Право требовать предъявления военно-учетных документов имеют не только полицейские, но и уполномоченные военнослужащие ТЦК и СП, а также пограничники в пределах пограничной полосы.

"Каждый гражданин Украины мужского пола обязан иметь военно-учетный документ и предъявлять его для проверки", — подчеркнули в региональном военкомате.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца сообщал, кто имеет право проверять документы граждан. У сотрудников ТЦК и СП таких полномочий нет. Они отвечают лишь за проверку военно-учетных документов.

Также Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабмина писал о правилах проверки военно-учетных документов. Военнослужащие ТЦК обязаны представляться и предъявлять удостоверения. Помимо них, в состав группы оповещения могут входить полицейские, представители районных и городских администраций, исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов.