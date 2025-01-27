За границу в 2025 году могут выпустить и студентов и военных, но есть особенности

Пограничный контроль. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подпадают под ограничения из-за мобилизации на поездки за границу. В то же время для отдельных категорий населения действуют определенные исключения.

Кто из мужчин может выехать за границу в 2025-м проинформировал Канал 24.

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Кто может выехать за границу в 2025 году

С января 2025 года, как и после 17 июля 2024-го, украинские мужчины призывного возраста - от 18 до 60 лет - обязаны предъявлять военный билет для выезда за границу, если у них есть веские основания для пересечения границы.

Право на выезд за границу имеют:

бронированные на период мобилизации;

признанные военно-врачебной комиссией непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

мужчины, на содержании которых находятся трое и более несовершеннолетних детей;

родители-одиночки;

те, кто имеет ребенка в возрасте до 18 лет и супруга/супругу, который/которая проходит военную службу по одному из видов военной службы;

другие категорий лиц, определенные статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации (постоянный уход за лицами с инвалидностью, выезд на лечение за границу, соответствующий рабочий контракт и т.д.).

Право на выезд за границу имеют и мужчины, достигшие предельного возраста пребывания в запасе, — 60 лет.

Может ли выехать за границу парень 21 год

По информации Канала 24, за пределы Украины могут выехать парни-студенты в возрасте от 18 до 22 лет, которые едут для продолжения обучения. На границе они должны предъявить документы о зачислении в зарубежные учебные заведения.

Кроме того, пропуск через государственную границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет может осуществляться, если лицо проходило военную службу по контракту в Вооруженных силах или разведывательном органе Минобороны.

Эти лица могут пересекать государственную границу при наличии:

справки от воинской части или руководителя территориального центра комплектования (в документе должны быть данные о заключенном контракте);

военно-учетного документа, подтверждающего прохождение службы.

В свою очередь с 1 июня 2024 года мужчины, проживающие за рубежом, больше не имеют права выезжать из Украины во время военного положения.

Ранее стало известно, в каких случаях военнообязанные, призывники и резервисты должны снять себя с учета.

Также мы писали, что до 4 февраля 2025 года в ТЦК и СП необходимо явиться военнообязанным, которые имели статус "ограниченно годный".