За яких умов чоловіки можуть зняти себе з військового обліку та як це зробити

У яких випадках можна знятися з військового обліку — перелік
В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація військовозобов'язаних. Зняти себе з реєстрації чоловікам необхідно у декількох випадках, зокрема, якщо вони змінили місце проживання.
Про це йдеться у матеріалі NV.
Зняття з військового обліку
Зняття з військового обліку є тимчасовим явищем та не означає звільнення від статусу військовозобов'язаного. Воно може бути в таких випадках: зміна місця проживання, зміна у стані здоров’я або з інших поважних причин, передбачених законодавством.
Після зняття з реєстрації військовозобов'язаний продовжує виконувати обовʼязки обліку:
- проходження ВЛК;
- оновлення військово-облікових даних;
- повідомлення ТЦК про зміну місця проживання тощо.
Також він зобов'язаний стати на облік в іншому ТЦК за місцем проживання.
Кому це треба робити
Відомо, що згідно зі змінами від 16 січня 2025 року в законі щодо Правил військового обліку знімають такі категорії призовників:
- які досягли 25-річного віку;
- які вибули в іншу місцевість і стали на облік в іншому ТЦК;
- які призвані, направлені чи прийняті на військову службу або навчання у закладах військової освіти;
- які пройшли базову загальновійськову підготовку;
- які звільнені від проходження військової служби за станом здоров’я;
- які отримали спеціальні звання рядового, сержантського чи офіцерського складу;
- які направлені на альтернативну (невійськову) службу;
- які направлені до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
- які отримали військові звання офіцерського складу за програмою підготовки офіцерів запасу.
Що стосується військовозобов'язаних, то вони мають знімати себе з реєстрації у таких випадках:
- якщо вибули в іншу місцевість та стали на військовий облік за новим місцем проживання;
- якщо призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах військової освіти;
- якщо направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до них застосовано примусові заходи медичного характеру;
- якщо зараховані до військового оперативного резерву.
Резервісти ж мають зняти себе з військового обліку, якщо:
- вибули в іншу місцевість і стали на військовий облік за новим місцем проживання;
- призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах військової освіти;
- прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;
- досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві або виключені з військового оперативного резерву;
- направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до них застосовано примусові заходи медичного характеру.
Як зняти себе з військового обліку самостійно
Військовозобов'язаному, призовнику та резервісту для зняття з військового обліку треба особисто звернутися до ТЦК з письмовою заявою, в якій вказані підстави для зняття з обліку, паспорт, військово-обліковий документ та документи-підтвердження підстав.
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