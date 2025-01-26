За яких умов чоловіки можуть зняти себе з військового обліку та як це зробити

Чоловік в ТЦК та СП. Ілюстративне фото: відкриті джерела

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація військовозобов'язаних. Зняти себе з реєстрації чоловікам необхідно у декількох випадках, зокрема, якщо вони змінили місце проживання.

Про це йдеться у матеріалі NV.

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Зняття з військового обліку

Зняття з військового обліку є тимчасовим явищем та не означає звільнення від статусу військовозобов'язаного. Воно може бути в таких випадках: зміна місця проживання, зміна у стані здоров’я або з інших поважних причин, передбачених законодавством.

Після зняття з реєстрації військовозобов'язаний продовжує виконувати обовʼязки обліку:

проходження ВЛК;

оновлення військово-облікових даних;

повідомлення ТЦК про зміну місця проживання тощо.

Також він зобов'язаний стати на облік в іншому ТЦК за місцем проживання.

Кому це треба робити

Відомо, що згідно зі змінами від 16 січня 2025 року в законі щодо Правил військового обліку знімають такі категорії призовників:

які досягли 25-річного віку;

які вибули в іншу місцевість і стали на облік в іншому ТЦК;

які призвані, направлені чи прийняті на військову службу або навчання у закладах військової освіти;

які пройшли базову загальновійськову підготовку;

які звільнені від проходження військової служби за станом здоров’я;

які отримали спеціальні звання рядового, сержантського чи офіцерського складу;

які направлені на альтернативну (невійськову) службу;

які направлені до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

які отримали військові звання офіцерського складу за програмою підготовки офіцерів запасу.

Що стосується військовозобов'язаних, то вони мають знімати себе з реєстрації у таких випадках:

якщо вибули в іншу місцевість та стали на військовий облік за новим місцем проживання;

якщо призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах військової освіти;

якщо направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до них застосовано примусові заходи медичного характеру;

якщо зараховані до військового оперативного резерву.

Резервісти ж мають зняти себе з військового обліку, якщо:

вибули в іншу місцевість і стали на військовий облік за новим місцем проживання;

призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах військової освіти;

прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;

досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві або виключені з військового оперативного резерву;

направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до них застосовано примусові заходи медичного характеру.

Як зняти себе з військового обліку самостійно

Військовозобов'язаному, призовнику та резервісту для зняття з військового обліку треба особисто звернутися до ТЦК з письмовою заявою, в якій вказані підстави для зняття з обліку, паспорт, військово-обліковий документ та документи-підтвердження підстав.

Раніше юрист пояснив, за яких умов можуть мобілізувати людину з бронюванням.

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