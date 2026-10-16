Военный учет на предприятии: штрафы, проверки ТЦК и обязанности

Проверка документов в ТЦК. Фото: «Суспильне»

Представители ТЦК, налоговой службы и Гоструда имеют право проводить внеплановые проверки военного учета на предприятиях. Бизнесу грозит штраф в размере от 34 000 до 59 500 гривен за выявленные нарушения. Существует четкое количество инспекторов и нормы относительно того, кого работодатели обязаны учитывать в учет.

Разъяснения предоставили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Могут ли проверить предприятие сотрудники ТЦК без предупреждения

Визиты бывают двух типов. О плановой проверке компанию официально предупреждают за 10 дней. В свою очередь, внеплановые проверки проводятся без каких-либо предупреждений, и чаще всего под такой внезапный контроль попадают предприятия, которые резервируют свой персонал или имеют в штате сотрудников с мобилизационными распоряжениями.

Размер штрафа за нарушение воинского учета на предприятии

Ответственность регулируется статьёй 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает для юридических лиц в особый период штрафы в размере от 34 000 до 59 500 гривен. Если комиссия фиксирует нарушения непосредственно во время проверки, возбуждается одно дело и выписывается один общий штраф.

Однако если нарушения выявляются вне рамок единой проверки, санкции могут налагаться отдельно за каждый установленный факт. За полное отсутствие учета денежное взыскание несет непосредственно руководитель предприятия, а за небрежное ведение документации штрафуют уполномоченное ответственное лицо.

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На ком лежит ответственность за учет и кого нужно вносить

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" и постановление правительства № 1487 от 30 декабря 2022 года обязывают все без исключения юридические лица вести строгий учет военнообязанных. Освобождение от этой бюрократии получили только физические лица-предприниматели, использующие наемный труд. Глобальная ответственность за организацию процесса всегда лежит на директоре, хотя бумажной работой занимаются другие специалисты.

Работодатели обязаны собирать данные о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, а для высшего офицерского состава этот порог составляет 65 лет. Также учету подлежат женщины с медицинскими или фармацевтическими специальностями.

Нужно ли учитывать совместителей в учет

Правила распространяются как на штатных работников, так и на совместителей. Даже если трудовой договор приостановлен из-за невозможности работать в условиях вооруженной агрессии, человек все равно остается во внутренних реестрах компании.

Если кандидата ранее сняли с учета, он сохраняет статус военнообязанного. Тогда предприятие направляет его в ТЦК для обновления данных и только затем вносит в свои списки.

При этом компании не учитывают подрядчиков по гражданско-правовым договорам, индивидуальных предпринимателей и лиц, окончательно исключенных из учета. Когда же сотрудника мобилизуют в Силы обороны, он приобретает статус военнослужащего, но его фамилия должна оставаться в персональных списках предприятия до окончания текущего календарного года.

Сколько инспекторов требует закон на предприятии

Штатное расписание компании напрямую зависит от количества военнообязанных сотрудников.

Если на предприятии работает менее 500 таких лиц, руководство вправе возложить эти обязанности на обычного инспектора по кадрам или другого сотрудника HR-отдела, установив ему доплату в размере до 50% должностного оклада. Когда же число сотрудников превышает 500 человек, закон требует ввести отдельную штатную единицу по классификатору профессий под кодом 3439 "Инспектор по воинскому учету".

Компания, имеющая от 2001 до 4000 подчётных работников, обязана нанять двух таких инспекторов. При численности от 4001 до 7000 человек требуется уже три специалиста в штате. Далее на каждые последующие 3000 работников добавляется еще одна должность инспектора.

Обязанности работодателя в отношении воинского учета

Принимать на работу без военно-учетного документа строго запрещено. Если новичок предъявляет электронную версию документов на смартфоне, то в таком случае она должна быть сгенерирована не ранее чем за 72 часа до момента трудоустройства.

О любом приеме на работу, переводе или увольнении предприятие обязано уведомить местный ТЦК в течение семи дней. Если же сотрудник женился, переехал, получил новое образование или сменил должность, внутренние списки компании должны быть обновлены в течение пяти дней.

Как минимум раз в год работодатели проводят глобальную сверку своих списков с базами данных военкоматов, что при наличии технических возможностей можно делать дистанционно через портал "Дія".

Должна ли компания уведомлять работника о вызове в ТЦК

Кроме того, компании играют ключевую роль в оповещении. Получив распоряжение от ТЦК о вызове своего сотрудника, директор не имеет права его игнорировать. Он обязан издать внутренний приказ, собрать подписи работников об ознакомлении и юридически освободить их от работы на время посещения военкомата, либо самостоятельно обеспечить их явку.

Какие документы должны быть на предприятии для ТЦК

Компания должна иметь четкий пакет документов. Инспекторы обязательно проверят наличие приказов о назначении ответственных лиц, их должностные инструкции и документы о повышении квалификации.

В свободном доступе на предприятии должны висеть утвержденные правила воинского учета, с которыми каждый работник ознакомлен под личную подпись. Помимо списков персонального учета, кадровики должны вести ведомость оперативного учета с общей статистикой забронированных и военнообязанных, а также вести специальный журнал, в котором члены комиссий будут фиксировать результаты своих проверок.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что оформить бронь от мобилизации можно даже на тех работников, которые до сих пор не пользовались приложением "Резерв+" и не обновляли данные через интернет. Сначала юристы советуют проверить, имеет ли предприятие право бронировать штат, затем внести актуальные сведения через телефон и проследить, чтобы компания своевременно передала электронные списки через "Дію".

В то же время, если человек вообще никогда не стоял на учете и не появлялся в ТЦК, найти информацию о себе в "Резерв+" он не сможет. Мобильное приложение является лишь зеркалом реестра "Оберег". Если на гражданина изначально не заводили дело в военкомате, в электронной базе просто неоткуда взять данные, поэтому профиль остается совершенно пустым.